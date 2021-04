Resident Evil Village: Gameplay-Demo in PlayStation Store-Datenbank aufgetaucht

Bevor "Resident Evil Village" in wenigen Wochen offiziell im Handel erscheint, sollen Spieler noch eine zweite Demo-Version des Titels anspielen können. Diese scheint nun bereits in der PlayStation Store-Datenbank aufgetaucht zu sein.

"Resident Evil Village" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Inzwischen ist die Veröffentlichung von Capcoms Survival-Horrorspiel „Resident Evil Village“ nur noch vier Wochen entfernt, doch bereits davor sollen interessierte Spieler den Titel noch ausprobieren können. Bereits vor einiger Zeit bestätigten die Entwickler eine zweite Demo-Version des Games, die, im Gegensatz zur PS5-exklusiven Maiden-Demo, mehr vom eigentlichen Spiel zeigen soll. Laut eines Berichts von MP1st ist nun diese Gameplay-Demo in der Datenbank des PlayStation Stores aufgetaucht.

Resident Evil Village: Gameplay-Demo noch ohne Termin

Um es klarer zu formulieren: Die Anspielversion, die als „Resident Evil Village Gameplay Demo“ gelistet ist, ist, ausgehend von aktuellen Informationen, zwar bereits in der Database des PlayStation Stores enthalten, allerdings ist die Anspielversion des Titels noch nicht live. Entsprechend steht sie noch nicht zum Download zur Verfügung. Die Demo wurde bereits in mehreren Regionen entdeckt, genauer in Asien, Europa, Japan und den USA. Während es in der Maiden-Demo noch rein um die Atmosphäre des Spiels ging, sollen Spieler mit der neuen Anspielfassung einen richtigen Eindruck vom Gameplay des Titels erhalten.

Darüber hinaus enthüllt der Eintrag bereits einige weitere Details. Die Demo wird beispielsweise um die 10 GB groß sein und auch ein Bild, das die Remote-Controls über die PlayStation Vita zu zeigen scheint, ist bereits erschienen. Außerdem sind ebenfalls Bilder des PlayStation Store-Icons der Demo sowie das Bootup Image aufgetaucht, das erscheint, wenn die Gameplay-Demo startet. Zudem ist wohl auch eine Musikdatei gefunden worden, die das Main Theme zu sein scheint, das zu hören ist, während die Demo im PlayStation-Dashboard angewählt ist.

All diese Informationen scheinen darauf hinzudeuten, dass Capcom die neue „Resident Evil Village“-Demo bald veröffentlichen wird. Womöglich könnte ihr Release mit dem heute angekündigten neuen Showcase zusammenfallen, der am 15. April 2021 stattfinden wird. Einen offiziellen Termin hat die Gameplay-Demo des Survival-Horrorspiels gegenwärtig allerdings noch nicht.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

