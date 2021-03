Resident Evil 9: Laut Insider bereits in Arbeit – Allerdings noch weit entfernt

"Resident Evil Village" erscheint im Mai 2021.

Aktuell dreht sich bei Capcom nahezu alles um die Fertigstellung von „Resident Evil Village“, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Wie der Industrie-Insider AestheticGamer“ alias „Dusk Golem“, der sich bezüglich der „Resident Evil“-Reihe in der Vergangenheit als verlässliche Quelle einen Namen machte, berichtet, wird hinter den Kulissen gleichzeitig an „Resident Evil 9“ gearbeitet. Laut „Dusk Golem“ befindet sich der nächste Hauptableger der Horror-Serie bereits seit Ende 2018 bei Capcom in Entwicklung.

Release erst 2024 oder später?

Da zunächst natürlich die Fertigstellung von „Resident Evil Village“ in den Mittelpunkt rückt, sollten wir auf absehbare Zeit nicht mit konkreten Details zu „Resident Evil 9“ rechnen. Laut „Dusk Golem“ dürfte der Release des Titels erst 2024 oder später erfolgen. Erschwerend kommt hinzu, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass die Entwicklung von „Resident Evil 9“ einem Reboot unterzogen wird, so der Insider weiter.

Zum Thema: Resident Evil Village: Capcom stellt die Collector’s Edition vor

„Erwartet es jedoch nicht in absehbarer Zeit. Ich kann mir buchstäblich nicht vorstellen, dass es vor 2024 veröffentlicht wird. Bis zu dem Punkt, an dem es eigentlich nicht einmal wert ist, darüber zu reden, könnte in der Entwicklung alles passieren. Das Ganze könnte rebootet werden (das ist in der RE-Serie schon öfter geschehen)“, führte „Dusk Golem“ aus.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 9