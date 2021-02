Resident Evil Village: Capcom stellt die Collector’s Edition vor

"Resident Evil Village" erscheint im Mai 2021.

Mit „Resident Evil Village“ geht die beliebte Horror-Serie aus dem Hause Capcom im späten Frühjahr in die nächste Runde.

Wie es sich für einen ambitionierten Triple-A-Titel gehört, wird auch „Resident Evil Village“ mit einer stattlich ausgestatteten Collector’s Edition versehen, die pünktlich zum Release des Horror-Abenteuers angeboten wird. Enthalten ist zum einen eine Kopie des Hauptspiels, die in einem Steelbook daher kommt. Ebenfalls an Bord befinden sich eine Stoffkarte der Spielwelt, eine Chris Redfield-Figur sowie ein Artbook.

Zum Thema: Resident Evil Village: Fans kritisieren das Spiel zu Unrecht – Meinung

Abgerundet wird die Collector’s Edition zu „Resident Evil Village“, die in einer exklusiven Verpackung ausgeliefert wird, von einem „Trauma Pack“-DLC-Gutschein. Dieser wiederum umfasst die folgenden Inhalte.

Die Inhalte des Trauma Pack-DLCs in der Übersicht

Samurai Edge AW Model-01

Bildschirmfilter „RE7 Filmmaterial“

Speichergerät „RE7 Kassettenrekorder“

Speicherraum-Musik „Go Tell Aunt Rhody“

Mr. Everywhere (Waffenanhänger)

Neuer Schwierigkeitsgrad „Dorf der Schatten“

Artwork Ethans Geschichte

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5. Darüber hinaus wurde kürzlich bestätigt, dass auch die alte Konsolen-Generation in Form der Xbox One und der PlayStation 4 versorgt werden.

Noch vor dem offiziellen Release von „Resident Evil Village“ wird Capcom eine zweite Demo zum Horror-Titel veröffentlichen, der den Spielern vor dem Kauf des Abenteuers einen ausführlichen Blick auf den Titel ermöglichen soll.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village