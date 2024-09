TGS 2024: Sony gibt Messe-Lineup bekannt – PS5 Pro, Death Stranding 2 und mehr

Nachdem im Juli bekannt wurde, dass Sony nach mehrjähriger Pause als allgemeiner Aussteller zur Tokyo Game Show (TGS) zurückkehrt, hat das Unternehmen das vollständige Lineup für die Messe enthüllt. Besucher können sich auf mehrere spielbare Demos und Präsentationen einstellen.

Unter den Titeln befinden sich unter anderem „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“, „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und „Metaphor: ReFantazio“. Ein besonderes Highlight sind zwei Stände auf Basis der PS5 Pro, an denen „Final Fantasy 7 Rebirth“ und „Gran Turismo 7“ als Enhanced-Version spielbar sein werden.

Reichlich Merchandise vor Ort

Für „Monster Hunter Wilds“ hat Sony 40 Demostationen eingeplant. Spieler, die sich vor Ort mit der Demo beschäftigen, erhalten einen exklusiven „PS5 | Monster Hunter Wilds“-Schlüsselanhänger in limitierter Auflage. Auch für „Astro Bot“ gibt es besondere Aktionen, darunter exklusive T-Shirts und Aufkleber.

Neben diesen Hauptattraktionen stehen auch weitere PS5-Titel wie „Dynasty Warriors: Origins“ und „Sonic X Shadow Generations“ auf dem Programm.

Astro Bot – 10 Stationen

Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Dynasty Warriors: Origins

Infinity Nikki

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metaphor: ReFantazio

Monster Hunter Wilds (Capcom) – 40 Stationen

Neva

PlayStation 5 Pro – Zwei Demo-Stationen mit Final Fantasy 7 Rebirth und Gran Turismo 7

Sonic X Shadow Generations

Passend dazu:

Bühnenprogramm mit Silent Hill 2, Death Stranding und mehr

Neben den Demostationen bietet Sony ein Bühnenprogramm, das an fast allen Messetagen stattfindet. Am 26. September 2024 eröffnet der PS5-Hersteller das Programm mit einer Präsentation zu „Astro Bot“, gefolgt von einem Indie-Panel mit Shuhei Yoshida, dem Leiter der Indie-Abteilung bei PlayStation.

Am 28. September 2024 stehen drei Titel im Fokus: „Silent Hill 2“, „Dragon Ball: Sparking! Zero“ und „Metaphor: ReFantazio“. Den Abschluss bildet eine Präsentation zu „Death Stranding 2: On the Beach“ am 29. September 2024, bei der Hideo Kojima persönlich das Spiel vorstellen wird.

„Hideo Kojima wird zusammen mit Daichi Miura und weiteren Gästen über Death Stranding 2 sprechen und den neuesten Stand der Entwicklung präsentieren“, so Sony im Vorfeld der Messe.

Nachfolgend der Stageplan mit den MESZ-Zeiten:

26. September

06:00 bis 06:40 – Astro Bot

08:00 bis 08:40 – Let’s Play Indie Games with Shuhei Yoshida

28. September

03:30 bis 04:10 – Silent Hill 2 Remake

07:30 bis 08:10 – Dragon Ball: Sparking! Zero

09:00 bis 09:40 – Metaphor: ReFantazio

29. September

03:30 bis 04:30 – Death Stranding 2: On the Beach

05:00 bis 05:40 – Monster Hunter Wilds

08:00 bis 08:40 – Dynasty Warriors: Origins

Alle Bühnenevents werden auf dem YouTube-Kanal von PlayStation Japan live gestreamt, sodass auch Fans, die nicht vor Ort sind, die Präsentationen mitverfolgen können.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Die Tokyo Game Show 2024 findet vom 26. bis 29. September 2024 auf der Makuhari-Messe in Chiba statt. Die gemutmaßte Ankündigung der PS5 Pro bleibt während der Messe aus. Sie erfolgte bereits in der vergangenen Woche.

Weitere Meldungen zu Sony, Tokyo Game Show 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren