PlayStation Plus: PS4-Spiele bald kein fester Bestandteil mehr – PS5 im Fokus

Sony stellt die regelmäßige Bereitstellung von PS4-Spielen über PlayStation Plus im kommenden Jahr ein, um sich auf PS5-Titel zu konzentrieren. Bereits eingelöste PS4-Spiele bleiben jedoch weiterhin spielbar. Und auch Ausnahmen kann es geben.

Sony hat angekündigt, dass PlayStation Plus ab 2026 keine regelmäßige Bereitstellung von PS4-Spielen mehr umfasst. Das Unternehmen richtet den Fokus auf die PS5 und passt den Dienst an die veränderte Nutzung der Spieler an.

„Da viele unserer Spieler derzeit auf der PS5 spielen und dazu übergegangen sind, PS5-Titel über die monatlichen Spiele und den Spielekatalog einzulösen und darauf zuzugreifen, entwickelt sich auch PlayStation Plus mit diesem Trend weiter“, erklärte Adam Michel, Director of Game Services und Content bei Sony Interactive Entertainment.

PS5-Titel im Fokus von PlayStation Plus

Ab Januar 2026 wird PlayStation Plus keine PS4-Spiele mehr als festen Bestandteil des Angebots führen. Ausnahmen schließt Sony nicht aus: In bestimmten Fällen könnten weiterhin Titel erscheinen, die sowohl auf PS4 als auch auf PS5 spielbar sind.

„Mit der Umstellung auf die PS5 werden PS4-Spiele kein wichtiger Vorteil mehr sein und ab Januar 2026 nur noch gelegentlich für die monatlichen Spiele und den Spielekatalog von PlayStation Plus angeboten“, so Michel weiter.

Sony betont, dass bereits über PlayStation Plus eingelöste PS4-Spiele von dieser Änderung nicht betroffen sind. Nutzer behalten den Zugriff auf ihre Bibliothek, solange sie ihre Abo-Gebühren bezahlen.

„Bitte beachtet, dass sich dies nicht auf die monatlichen PS4-Spiele auswirkt, die ihr bereits über PlayStation Plus eingelöst habt. Ihr werdet auch weiterhin Zugriff auf Spiele haben, die ihr bereits eingelöst habt, solange ihr Mitglied bleibt“, heißt es in der offiziellen Ankündigung von Sony.

Auch über den Extra-Katalog bereitgestellte PS4-Spiele können weiterhin gespielt werden, bis sie im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierung aus dem Katalog entfernt werden. Welche Games im Februar 2025 weichen, verrät die hier verlinkte Meldung.

Sony verfolgt das Ziel, PlayStation Plus weiterzuentwickeln und das Angebot an PS5-Titeln kontinuierlich zu erweitern. Neben exklusiven Rabatten, Online-Multiplayer und zusätzlichem Cloud-Speicherplatz wird der Fokus künftig verstärkt auf die laufende Generation gelegt.

“Da wir den Fokus nun auf PS5 verlagern, freuen wir uns darauf, monatlich tolle neue PS5-Titel hinzuzufügen“, so das Unternehmen abschließend.

Eine andere Ankündigung erfolgte kurz zuvor: Sony gab heute bekannt, sich auf dem PC von der PSN-Pflicht zu entfernen. Mit einem Konto können jedoch In-Game-Inhalte freigeschaltet werden.

