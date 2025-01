PS5-Spiel im Sale: Angebot der Woche lässt Preis eines neuen Rollenspiels schrumpfen

Das aktuelle Angebot der Woche im PlayStation Store richtet sich an Rollenspiel-Fans. Sie erhalten die Möglichkeit, ein noch recht frisches RPG deutlich günstiger zu bekommen.

Mit den „Kritiker-Angeboten“ läuft im PlayStation Store derzeit eine Rabattaktion, die bis zu 75 Prozent Preisnachlass auf über 1.300 Spiele gewährt. Bei dem neuen Angebot der Woche fällt der Preis zwar nicht um diesen Wert, aber es wird der bisherige Bestpreis erreicht.

Das besagte Angebot kommt aus dem Hause Bioware und ist ein relativ neuer Titel – die Rede ist von „Dragon Age: The Veilguard“. Während für die Standard Edition des Action-Rollenspiels normalerweise rund 80 Euro zu bezahlen sind, ist der Preis nun auf 43,99 Euro geschrumpft. Das ergibt einen Rabatt von 45 Prozent; gültig ist das Angebot noch bis zum 6. Februar um 0:59 Uhr.

Die Deluxe Edition, die ausschließlich kosmetische In-Game-Gegenstände enthält, ist momentan nicht reduziert. Sie kostet unverändert knapp 100 Euro. Allerdings verlangt Sonys Spieleladen gerade 40 Prozent weniger für ein Upgrade auf die Deluxe Edition. Damit kostet es genau 12 Euro, heruntergesetzt von 20 Euro.

Warum The Veilguard schon 45 Prozent weniger kostet

„Dragon Age: The Veilguard“ hat die Erwartungen von Electronic Arts (EA) deutlich verfehlt. Das neue Bioware-Werk konnte in den ersten drei Monaten nach Veröffentlichung lediglich etwa 1,5 Millionen Spieler verzeichnen, was ungefähr 50 Prozent unter den internen Prognosen von EA lag.

Wegen der enttäuschenden Verkaufszahlen sah sich der Publisher kürzlich dazu gezwungen, seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten zu korrigieren. Infolgedessen erlebte das Unternehmen einen erheblichen Aktienkursrückgang von 18 Prozent.

Analysten verorten die Gründe für das schwache Abschneiden von „Dragon Age: The Veilguard“ vorwiegend in einer Übersättigung des Marktes. Sie sehen den Rollenspielmarkt momentan als stark umkämpft an; andere aktuelle Veröffentlichungen könnten die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich gezogen haben. Zudem wäre es möglich, dass die Spieler von ähnlichen Titeln übersättigt sind.

Mehr zum Thema „Dragon Age: The Veilguard“:

Die jüngsten Entwicklungen haben jedoch nicht nur Auswirkungen auf die aktuelle Finanzlage von EA, sondern werfen auch Fragen zur zukünftigen Strategie des Publishers auf. Insbesondere im Hinblick auf kommende Titel wie „Mass Effect 5“ sowie die Notwendigkeit, das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen, steht EA nun vor wichtigen Entscheidungen.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren