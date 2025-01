Dragon Age The Veilguard: Empfohlene Level für Nebenquests und mehr – Update zum Download

Für „Dragon Age: The Veilguard“ steht ab sofort der neue Patch 5 zum Download bereit, der sich vor allem der Fehlerbehebung widmet. Eine willkommene Änderung an der Benutzerfreundlichkeit des Action-Rollenspiels ist allerdings ebenfalls mit dabei.

„Dragon Age: The Veilguard“ bekam in der Vergangenheit bereits mehrere Updates von Entwickler BioWare spendiert, die unter anderem auch neue Inhalte mit sich brachten oder an der Spielbalance schraubten. Ab sofort steht Patch 5 für das Action-Rollenspiel zum Download bereit.

Doch dieses Mal enthält die Aktualisierung keine Neuerungen, sondern rückt vor allem die Fehlerbehebung in den Mittelpunkt, um das Spielerlebnis von „Dragon Age: The Veilguard“ weiter zu verbessern. Ein äußerst nützliches Quality-of-Life-Feature hält das aktuelle Update dennoch bereit.

Nebenquests zeigen Mindestlevel an

So wird durch die Installation von Patch 5 eine Änderung an der Benutzeroberfläche von „Dragon Age: The Veilguard“ vorgenommen, sodass von jetzt an die Nebenaufgaben im Questlog mit einem Mindestlevel versehen sind. Durch die Angabe der empfohlenen Stufe soll verhindert werden, dass sich die Spieler zu früh im Spielverlauf in eine Nebenquest stürzen und möglicherweise auf zu starke Gegner treffen.

Abseits dieser Neuerung merzt das neue Update aber lediglich zahlreiche Fehler aus. So haben die Entwickler unter anderem ein Problem im Zusammenhang mit der Quest „Reue des Schreckenswolfs“ behoben. Und auch Clipping-Fehler sowie Probleme, die in Verbindung mit bestimmten Fähigkeiten oder Rüstungen auftreten konnten, gehören ab sofort der Vergangenheit an. Eine vollständige Übersicht über alle Fehlerbehebungen lässt sich der offiziellen Webseite entnehmen.

Dragon Age: The Veilguard konnte Erwartungen nicht erfüllen

Trotz der Bemühungen von Entwickler BioWare konnte „Dragon Age: The Veilguard“ nicht die internen Erwartungen von Publisher Electronic Arts erfüllen. Wie das Unternehmen erst kürzlich bekannt gab, konnten das Action-Rollenspiel bis zu 31. Dezember 2024 lediglich 1,5 Millionen Spieler verzeichnen. Das führte auch zu einem Einbruch des Aktienkurses und zwang den Publisher zur Korrektur der eigenen Finanzprognosen.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung am 31. Oktober 2024 hatte „Dragon Age: The Veilguard“ einen schweren Stand und zahlreiche Spieler äußerten ihre Bedenken. Das war unter anderem auf den gewöhnungsbedürftigen Grafikstil zurückzuführen. Im Nachhinein wurden auch die Dialoge und die Erzählung kritisierte, die eine ehemalige BioWare-Mitarbeitern selbst als zu plump bezeichnete.

In der vergangenen Woche wurde zudem bekannt, dass die für „Dragon Age: The Veilguard“ verantwortliche Entwicklerin Corrine Busche BioWare verlassen hat. Ihr wurde eine Chance angeboten, die sie laut eigenen Aussagen „nicht aufschlagen konnte“.

