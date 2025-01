PS Plus Essential im Februar 2025: Ankündigung der neuen Spiele für PS5 und PS4

PS Plus Essential im Februar 2025:

Sony hat die neuen Spiele für PS Plus Essential im Februar 2025 enthüllt. Abonnenten können sich auf mehrere Titel freuen, die ohne zusätzliche Kosten spielbar sein werden. Die Freischaltung lässt allerdings noch eine Woche auf sich warten.

Nach dem Start ins neue Jahr, der mit den Januar-Neuzugängen erfolgt ist, steht die nächste Aktualisierung des PS-Plus-Angebots bevor. Sony erweitert Essential in wenigen Tagen um die Spiele für Februar 2025.

Heute erfolgte deren Ankündigung. Und mit dabei ist unter anderem das wenig beliebte „PayDay 3“, das die Mitgliedschaft von PS Plus Essential erweitert. Auch die anderen Stufen profitieren wie gewohnt davon.

PS Plus Essential im Februar 2025

Nachfolgend sind die Spiele aufgelistet, die in Kürze in die persönliche Bibliothek gepackt werden können.

PayDay 3 | PS5

Veröffentlicht im September 2023

Metascore: 66

User-Score: 3,2

Score im PS Store: 3,2

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

High on Life | PS4, PS5

Veröffentlicht im Juli 2023

Metascore: 67

User-Score: 7.8

Score im PS Store: 4,63

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Pac-Man World Re-Pac | PS4, PS5

Veröffentlicht im August 2022

Metascore: 71

User-Score: 8.2

Score im PS Store: 4,51

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Wie gewohnt gilt: Die hinzugefügten Games bleiben langfristig spielbar, solange das Abonnement aktiv ist – allerdings nur, wenn sie rechtzeitig in Anspruch genommen wurden. Wer die Januar-Titel von PS Plus Essential noch nicht gesichert hat, sollte dies rechtzeitig tun, bevor sie durch die Februar-Spiele ersetzt werden:

PS Plus Extra und Premium: Weitere Spiele im Februar

Neben der Essential-Stufe bietet Sony mit PS Plus Extra und Premium zwei erweiterte Abo-Modelle an. Diese enthalten eine größere Bibliothek an Spielen, darunter auch Klassiker und gelegentlich Titel für PlayStation VR2.

Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium werden voraussichtlich am 12. Februar 2025 um 17:30 Uhr angekündigt. Die Freischaltung der Neuzugänge dürfte am 18. Februar 2025 erfolgen – meist vor 11 Uhr.

Auch hier stehen die Titel nur für einen begrenzten Zeitraum in der Bibliothek zur Verfügung. Allerdings hilft es im Gegensatz zu PS Plus Essential nicht, sie für einen langfristigen Zugriff in die persönliche Bibliothek zu packen.

Welche Games der Stufen Extra und Premium im Februar 2025 wegfallen, verrät der nachfolgende Artikel:

Was ist PlayStation Plus und wie viel kostet es?

PlayStation Plus versteht sich als ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony, der PlayStation-Spielern verschiedene Vorteile bietet. Das Angebot ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium.

Die Essential-Stufe umfasst den Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Bonus-Spiele, exklusive Rabatte im PlayStation Store und Cloud-Speicher für Spielstände. Extra erweitert das Angebot um eine umfangreiche Bibliothek mit PS4- und PS5-Spielen, während Premium zusätzlich Cloud-Streaming, zeitlich begrenzte Spieletests und eine Auswahl an klassischen Titeln älterer PlayStation-Generationen bietet. Auch eine Auswahl des Angebotes von Sony Pictures Core ist dabei.

Mehr zu PlayStation Plus:

Der Service wird mit monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Laufzeiten angeboten, wodurch die Preise erheblich variieren:

PlayStation Plus Essential:

Monatlich: 8,99 Euro

Vierteljährlich: 24,99 Euro

Jährlich: 71,99 Euro

PlayStation Plus Extra:

Monatlich: 13,99 Euro

Vierteljährlich: 39,99 Euro

Jährlich: 125,99 Euro

PlayStation Plus Premium:

Monatlich: 16,99 Euro

Vierteljährlich: 49,99 Euro

Jährlich: 151,99 Euro

Gelegentlich gewährt Sony Interactive Entertainment Rabatte auf die Mitgliedschaften, von denen in der Regel Neukunden und Spieler profitieren, die ihr vorhandenes Abo hochstufen möchten.

