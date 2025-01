PS Plus Extra & Premium: Neue Rabattaktion für Abonnements, aber mit Einschränkungen

Sony hat Berichten zufolge eine neue Rabattaktion für PS Plus Extra und Premium gestartet. Die Vergünstigungen richten sich an neue Abonnenten und Spieler, die ihr bestehendes Abo upgraden möchten. Sonys Aktion ist zeitlich begrenzt und fällt mit dem chinesischen Neujahr zusammen.

Das Angebot gilt in mehreren Regionen, darunter Italien, Kanada und Großbritannien. Unklar ist allerdings, ob alle Nutzer gleichermaßen profitieren können. Einige Spieler berichten gar, dass der Rabatt für sie gar nicht verfügbar ist.

Bis zu 35 Prozent Rabatt auf 12-monatige Mitgliedschaften

Während nicht alle Interessenten und Mitglieder von der Aktion zu profitieren scheinen, sehen andere beim Besuch der PlayStation-Plus-Webseite einen Hinweis auf den zeitlich begrenzten Preisnachlass.

Die Aktion läuft demnach bis zum 4. Februar 2025. Eine wesentliche (aber übliche) Einschränkung ist, dass der Rabatt ausschließlich für 12-monatige Mitgliedschaften gilt – kürzere Laufzeiten sind nicht rabattiert. Vereinzelt berichten Nutzer auch, dass bei ihnen nur Upgrades auf die höchste Abo-Stufe rabattiert werden.

Im Kleingedruckten heißt es lediglich: „Werdet bis zum 4. Februar Mitglied bei PlayStation Plus und erhaltet 35 Prozent Rabatt auf eine 12-monatige PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft oder 25 Prozent Rabatt auf einen 12-monatigen PlayStation Plus Extra-Plan.“

Spieler profitieren in einigen Ländern von deutlichen Rabatten.

Unklar ist, ob die PS-Plus-Aktion weltweit gilt. Zunächst hatten Reddit-Nutzer aus einzelnen Ländern auf das Angebot aufmerksam gemacht. “In Kanada gibt es 35 Prozent Rabatt auf ein Jahr Premium oder 25 Prozent Rabatt auf Extra. Ich bin sehr froh, dass ich mein Abonnement Mitte Dezember auslaufen ließ und durchgehalten habe, um es erneut zu abonnieren“, kommentierte jemand.

“Für mich (USA) gilt der volle Preis, ich habe derzeit ein Abonnement bis zum 25. April. Ich werde es auslaufen lassen und hoffentlich einen Rabatt für die Verlängerung bekommen“, so ein anderer Reddit-User. Ein weiterer: “Prost … ich bekomme 35 Prozent Rabatt, wenn ich meine verbleibenden 3 Tage auf Premium umwandle.”

Letztlich bleibt also nur die Möglichkeit, sich selbst an der Rabatt-Lotterie zu beteiligen und auf der PS-Plus-Webseite oder Konsole zu schauen, ob ein persönlicher Preisnachlass angeboten wird.

Doch auch in Ländern, in denen der PS-Plus-Rabatt verfügbar ist, schien es zunächst Probleme zu geben: “Ich komme aus Großbritannien und habe gerade die Playstation-App auf meinem Handy überprüft. Das Angebot ist da“, schrieb ein Spieler. „Wenn ich jedoch darauf klicke, wird angezeigt, dass etwas schiefgelaufen ist.”

PlayStation Plus im Januar 2025

Zu den Vorteilen einer Mitgliedschaft gehören Bibliotheken mit Spielen. Die PS-Plus-Neuzugänge für Januar 2025 sind mittlerweile verfügbar. Extra-Abonnenten dürfen Titel wie „God of War Ragnarök“ und „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ spielen, während Premium-Nutzer zusätzlich auf eine Auswahl klassischer PlayStation-Spiele zugreifen können, darunter „Indiana Jones und der Stab der Könige“ und „Medievil 2“.

Nachfolgend die Gesamtübersicht und unsere Meldung zu den wegfallenden Spielen im Februar:

Für Essential-Abonnenten wurden die monatlichen Spiele für Januar 2025 ebenfalls freigeschaltet. Dazu gehören „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“, „The Stanley Parable: Ultra Deluxe“ und „Suicide Squad Kill the Justice League“.

