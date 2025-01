Kingdom Come Deliverance 2: Was bisher geschah – Story-Recap führt in die Geschichte ein

In der kommenden Woche erscheint mit "Kingdom Come: Deliverance 2" der Nachfolger zum 2018 veröffentlichten Mittelalter-Rollenspiel. Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten die Warhorse Studios eine Story-Zusammenfassung bereit, die noch einmal die Geschehnisse des ersten Teils zusammenfasst.

Mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ geht das Mittelalter-Rollenspiel der tschechischen Warhorse Studios in der kommenden Woche in seine nächste Runde.

Nachdem das RPG ursprünglich schon 2024 erscheinen sollte, führte eine Verschiebung dazu, dass sich die Spieler noch bis Anfang Februar gedulden müssen. Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, stellten die Warhorse Studios eine Story-Zusammenfassung zum ersten Teil aus dem Jahr 2018 bereit.

Das weiter unten eingebettete Video bringt es auf eine Laufzeit von knapp zehn Minuten und fasst die bisherigen Geschehnisse sowohl für Neulinge als auch Spieler des ersten Teils zusammen.

Das mittelalterliche Europa des 15. Jahrhunderts

Sowohl thematisch als auch spielerisch orientieren sich die Entwickler der Warhorse Studios bei „Kingdom Come: Deliverance 2“ am ersten Teil. So führt unser Weg in das mittelalterliche Europa des 15. Jahrhunderts. Wir übernehmen ein weiteres Mal die Kontrolle über den Protagonisten Heinrich von Skalitz.

Die Warhorse Studios beschreiben Heinrich als einen gewöhnlichen Mann, der durch unvorhergesehene Umstände dazu gezwungen wird, über sich hinauszuwachsen und große Dinge zu leisten.

„Eine Geschichte von Liebe und Vergeltung: Erlebe die Ereignisse mit den Augen Heinrichs, eines jungen Mannes, der loszieht, um den Mord an seinen Eltern zu rächen“, führen die Entwickler zur Geschichte aus. „Im Verlauf seiner Geschichte – mit über fünf Stunden eindrucksvoller Zwischensequenzen – entwickelt er sich vom ehrgeizigen Krieger zum Rebellen.“

„Er begegnet unterwegs einer Vielzahl charismatischer Charaktere, besteht unvergessliche Abenteuer und kämpft schließlich gegen den König von Ungarn, Sigismund den Roten Fuchs, und seine furchterregenden Verbündeten.“

Nehmt mit euren Entscheidungen Einfluss auf die Welt

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Kingdom Come: Deliverance 2“ gehört nicht nur der realistische Ansatz. Des Weiteren versprechen die Warhorse Studios eine Welt, die euch die Möglichkeit bietet, mit euren Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und die Entwicklung der Spielwelt zu nehmen.

„Diese erstaunlich authentische Wiedergabe des Böhmens des 15. Jahrhunderts gibt dir die Möglichkeit, diese faszinierende Umgebung wie nie zuvor zu erleben. Verlaufe dich in einer großen Stadt, sprich mit Bauern und Adligen und erkunde das weite und vielseitige Land mit Tavernen, Badehäusern, Schlössern und mehr“, heißt es zur Spielwelt weiter.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ erscheint am 4. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Der Preload auf der PS5 startet kurz vor dem Release des Rollenspiels.

