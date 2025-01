PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Was war in dieser Woche los und was erwartet euch am Wochenende? Hier kommen wieder unsere Tipps und Erinnerungen.

In dieser Woche erreichten uns wieder einmal allerhand Neuigkeiten aus der Gaming-Branche. So kündigte Microsoft etwa ein weiteres Spiel an, dass aus dem eigenen Portfolio auf die PlayStation 5 wandern wird. „Forza Horizon 5“ wird von Panic Button in Zusammenarbeit mit Playground Games und Turn 10 Studios für die Konsole von Sony portiert. Allerdings müsst ihr euch dafür noch etwas gedulden, denn das Spiel soll erst im Frühjahr erscheinen.

Wer an den kommenden Tagen zudem noch einen schnellen Besuch bei GameStop plante, bevor die Kette ihre Geschäfte in Deutschland aufgibt, hat ebenfalls Pech. Am gestrigen Donnerstag machten die letzten zehn Filialen des Einzelhändlers in Deutschland endgültig dicht.

Hier könnt ihr am Wochenende loslegen

Natürlich ist in dieser Woche wieder ein neuer Sale für PS5 und PS4 im PlayStation Store gestartet. Dieses Mal warten mehr als 1.300 Angebote mit dem Label „Kritiker-Empfehlungen“ auf die Nutzer. Bis zum 13. Februar lassen sich eine Reihe beliebter Spiele mit Rabatten von bis zu 95 Prozent abgreifen.

Angeboten werden dabei Titel wie „Astro Bot“ und „Helldivers 2“. Darüber hinaus wurden auch „Dead Space“, „Star Wars Jedi: Fallen Order“ sowie „Dredge“ bei der kürzlich angelaufenen Aktion im Preis gesenkt.

Kommen wir nun zu den Neuerscheinungen der Woche, denn dort gibt es auch wieder einige interessante Titel zu sehen. Am vergangenen Dienstag wurde das beliebte Rätselspiel „Botany Manor“ für PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht. Am Donnerstag folgte eine ganze Reihe von Spielen, darunter etwa „Sniper Elite: Resistance“. Am heutigen Freitag wurde „Citizen Sleeper 2: Starward Vector“ veröffentlicht, der Nachfolger des 2022 erschienenen RPGs, das von Pen-and-Paper-Rollenspielen inspiriert wurde.

In dieser Woche gab zudem das ursprünglich 2023 für die PS5 erschienene „Marvel’s Spider-Man 2“ seinen Einstand auf dem PC. Allerdings scheint die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft bei den Spielern auf Steam und im Epic Games Store derzeit zu allerhand Problemen zu führen.

Welche Spiele sind bei euch an diesem Wochenende gefragt und auf welche zukünftigen Titel freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

