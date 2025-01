GameStop in Deutschland: Heute schließen die letzten Filialen

Ende November gab es die ersten Gerüchte darüber, dass US-amerikanische Einzelhandelskette GameStop seine Aktivitäten in Deutschland beenden wolle. Die Bestätigung folgte dann im Dezember.

Die Kette wird in Deutschland ganz verschwinden. In Italien geht das Geschäft an einen Mitbewerber und in Frankreich firmieren die Läden unter einer anderen Marke. Am heutigen Donnerstag schließen die letzten deutschen GameStop-Filialen unwiderruflich.

Letzte zehn Geschäfte machen endgültig dicht

Bereits vor zwei Wochen gab das Unternehmen bekannt, an welchen Tagen die jeweiligen Filialen von GameStop in Deutschland ihre Aktivitäten einstellen. Die Läden sollten in Etappen geschlossen werden, so dass einige Geschäfte länger geöffnet blieben als andere.

Am heutigen Donnerstag schließen nun auch die letzten Filialen. Der Online-Shop von GameStop Deutschland wurde bereits am 10. Januar abgeschaltet. Gutscheine können noch bis heute in den letzten Läden der Kette eingelöst werden. Nach diesem Datum müssen sich die Kunden mit ihrem Anliegen an den Kundenservice wenden, haben dafür aber auch nur noch bis Ende März Zeit.

Am heutigen 30. Januar werden diese letzten GameStopp-Filialen in Deutschland geschlossen:

Aschaffenburg – City Galerie

Bochum – Westfield Ruhr Park

Braunschweig – Schloss-Arkaden

Dortmund – Thier-Galerie

Erfurt – Center

Essen – Limbecker Platz

Leipzig – Promenaden Hbf

Nürnberg – Breite Gasse

Oberhausen – Centro

Trier – Galerie

Einzelhändler soll auch in den USA sparen wollen

In den USA sollen die Geschäfte des Unternehmens unvermindert weitergehen. Allerdings kamen zuletzt Gerüchte auf, dass der Händler auch dort weiter sparen will. Einige ehemalige Mitarbeiter von GameStop hätten angegeben, dass in den USA „still und heimlich Filialen geschlossen wurden“.

So soll der Händler Vollzeitmitarbeitern Abfindungen oder eine Versetzung in eine andere Filiale angeboten haben. Andere Angestellte sollten sich indes zwischen einer Versetzung und einer Entlassung entscheiden, so die Berichte. Eine offizielle Stellungnahme zu diesen Vorwürfen gab es von GameStop bislang nicht.

Quelle: GamesWirtschaft

