Clair Obscur Expedition 33: Story & Kämpfe – Neue Eindrücke aus dem vielversprechenden RPG

Zum Abschluss der Woche stimmen uns die Entwickler von Sandfall Interactive mit einem neuen Trailer auf das im April 2025 erscheinende Rollenspiel "Clair Obscur: Expedition 33" ein. Neben dem von Charlie Cox vertonten Charakter Gustave rückt das rundenbasierte Kampfsystem in den Mittelpunkt.

Mit „Clair Obscur: Expedition 33“ kündigte Sandfall Interactive im letzten Jahr ein Rollenspiel an, das sowohl beim Setting als auch im Bereich des Kampfsystems neue Wege gehen soll.

Knapp sechs Wochen vor dem Release veröffentlichte das französische Entwicklerstudio einen weiteren Trailer zu „Clair Obscur: Expedition 33“, der uns frische Eindrücke aus dem Rollenspiel liefert. In den Mittelpunkt rücken mit Gustave einer der spielbaren Charaktere und dessen Geschichte.

Gustave wird von den Entwicklern als ein Teilnehmer der namensgebenden Expedition beschrieben, der sein Leben dem Kampf gegen die Paintress verschrieben hat. Vertont wird Gustave vom britischen Schauspieler Charlie Cox („Judge John Deed“).

Ein Ingenieur und fähiger Krieger

Laut den Entwicklern haben wir es bei Gustave mit einem Ingenieur zu tun, der sein Leben bislang damit verbrachte, sein Volk und seine Stadt vor der bösen Paintress zu schützen und zu verteidigen. Um die von der Paintress ausgehende Bedrohung ein für alle Mal zu beseitigen, entschloss sich Gustave dazu, seine Heimat zu verlassen und sich einer Expedition anzuschließen.

Wie der frisch veröffentlichte Trailer verdeutlicht, verlässt sich Gustave im Kampf auf seine zwei Klingen und schnelle Attacken gleichermaßen.

Bei „Clair Obscur: Expedition 33“ setzen die Entwickler von Sandfall Interactive auf ein strategisches rundenbasiertes Kampfsystem, das mit Echtzeit-Elementen auch langfristig für Abwechslung sorgen soll.

Großen Wert legt das Team zudem auf zahlreiche Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten, mit denen ihr eure Gruppe auf euren Spielstil zuschneiden könnt.

Durchbrecht den Todeskreislauf einer durchtriebenen Malerin

Die Geschichte von „Clair Obscur: Expedition 33“ dreht sich um einen unfreiwilligen Helden, der nur noch ein Jahr zu leben hat. Zusammen mit Gustave und weiteren Charakteren begibt sich der Protagonist auf eine Expedition, die sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, den düsteren Todeskreislauf einer Magierin zu durchbrechen.

„Einmal im Jahr erwacht die Malerin und malt auf ihrem Monolithen. Sie malt ihre verfluchte Zahl. Und jeder in diesem Alter verwandelt sich in Rauch und verschwindet. Jahr für Jahr wird die Zahl kleiner und mehr von uns werden ausgelöscht. Morgen wird sie erwachen und 33 malen. Und morgen brechen wir zu unserer letzten Mission auf. Zerstöre die Malerin, damit sie nie wieder den Tod malen kann“, so die Entwickler.

„Clair Obscur: Expedition 33“ erscheint am 24. April 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

