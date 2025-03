Indiana Jones und der Große Kreis: Collector’s Edition für PS5 angekündigt – Preis und Inhalte

Ende 2024 feierte das Action-Adventure „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf Xbox-Konsolen und PC Debüt. Im April 2025 folgt die PS5-Fassung samt Pro-Support, wie wir seit heute wissen.

Die bevorstehende Veröffentlichung umfasst sämtliche Inhalte des zuvor für andere Plattformen veröffentlichten Adventures, das zwischen den Ereignissen der Filme „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“ angesiedelt ist.

Collector’s Edition für 200 Euro

Neben der Standardversion und einer Premium-Edition, die rund 80 bzw. 110 Euro kosten, gibt es für PS5-Spieler eine weitere Option: Die physisch erhältliche Collector’s Edition von „Indiana Jones und der Große Kreis“ richtet sich an Sammler und Fans der Marke. Der Preis liegt bei 199,99 Euro. Enthalten ist ein thematisch gestaltetes Set, das sich an Indiana Jones’ Büro am fiktiven Marshall College orientiert.

Zentraler Bestandteil ist ein 11-Zoll (ca. 28cm) großer Globus mit einem integrierten Geheimfach, das sich über ein mechanisches Rätsel öffnen lässt. Ergänzt wird der Globus durch einen magnetischen Flugzeugmarker, ein Abenteuer-Tagebuch zur eigenen Dokumentation sowie ein Replikat des sogenannten Allschöpfers – ein Artefakt aus dem Spiel. Eine SteelBook-Hülle rundet den physischen Teil der Edition ab.

Das alles steckt in der Collector’s Edition von „Indiana Jones und der Große Kreis“.

Auch digitale Inhalte sind Teil des Pakets. Käufer der Collector’s Edition von „Indiana Jones und der Große Kreis“ erhalten die Premium-Edition inklusive Spiel-Disc. Enthalten sind ein digitales Artbook, das Tempel-des-Todes-Outfit sowie der kommende Story-DLC „Der Orden der Riesen“. Zusätzlich wird für Vorbesteller das „Der letzte Kreuzzug“-Paket freigeschaltet, das ein alternatives Outfit und eine spezielle Peitsche umfasst.

Käufer der Collector’s Edition und der digitalen Premium-Edition von „Indiana Jones und der Große Kreis“ erhalten bereits ab dem 15. April 2025 Zugang zum Spiel – zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung.

PS5-Editionen von Indiana Jones in der Übersicht

Standard Edition

Verfügbarkeit: Digital & physisch

Digital & physisch Preis: 79,99 Euro

Inhalte:

Hauptspiel „Indiana Jones und der Große Kreis“

Premium Edition

Verfügbarkeit: Digital & physisch

Digital & physisch Preis: 109,99 Euro

Inhalte:

Hauptspiel „Indiana Jones und der Große Kreis“

Zwei Tage Early Access (ab 15. April)

„Der Orden der Riesen“-Story-DLC (erscheint später im Jahr)

Digitales Artbook

Tempel des Todes-Outfit

Collector’s Edition

Verfügbarkeit: Nur physisch

Nur physisch Preis: 199,99 Euro

Inhalte:

Alle Inhalte der Premium Edition

Physische Sammlerstücke: 11 Zoll-“Großer Kreis”-Globus mit Geheimfach (mechanisches Rätsel) Magnetischer Flugzeugmarker Replik des Allschöpfers Abenteuer-Tagebuch Jumbo SteelBook-Hülle



Vorbestellerbonus bei teilnehmenden Händlern:

„Der letzte Kreuzzug“-Paket mit: Reiseanzug-Outfit Löwenbändiger-Peitsche



Mit dem Release von „Indiana Jones und der Große Kreis“ für die PS5 dürfen sich Spieler auch auf zwei neue Peitschenfähigkeiten freuen: „Jagdsaison“ und „Waffendieb“. Bei „Jagdsaison“ sorgt ein gezielter Peitschenhieb dafür, dass Gegner kurzzeitig anfälliger für nachfolgende Angriffe sind. „Waffendieb“ hingegen ermöglicht es, einem Gegner die Waffe zu entreißen und direkt zu Indy fliegen zu lassen. Beide Fähigkeiten sind ab dem 15. April plattformübergreifend verfügbar.

„Indiana Jones und der Große Kreis“ erscheint am 17. April 2025 für PS5. Digitale Vorbestellungen sind bereits möglich, physische Vorbestellungen – einschließlich der Collector’s Edition – können bei teilnehmenden Händlern vorgenommen werden.

