Indiana Jones und der große Kreis: Schon vor dem PS5-Launch ein Hit? Spielerzahlen bestätigt

Ende des vergangenen Jahres feierte der Kult-Archäologe Indiana Jones mit „Indiana Jones und der große Kreis“ sein Comeback in der Welt der Videospiele.

Wie bekannt sein dürfte, versorgte Machine Games Anfang Dezember 2024 zunächst den PC und die Xbox Series X/S. Die PS5 ist im Laufe des Jahres an der Reihe. Im Rahmen der Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal lieferte uns Microsoft nicht nur Statistiken zur Entwicklung der Xbox-Sparte.

Des Weiteren ging Microsofts CEO Satya Nadella kurz auf das Abenteuer von Indy ein und hob zunächst die positiven Reviews hervor. Während die PC-Version von „Indiana Jones und der große Kreis“ auf Metacritic bei 87 Punkten liegt, bringt es die Fassung für die Xbox Series X/S auf einen Metascore von 86.

Wie schlägt sich Indy im Vergleich mit anderen Game Pass-Veröffentlichungen?

Anschließend ging Nadella auf das bisherige Abschneiden des Action-Titels ein. Laut Nadella wurde „Indiana Jones und der große Kreis“ bis Ende Dezember von vier Millionen Nutzern gespielt. Da das neue Abenteuer von Indy Day-One den Weg in den Xbox Game Pass fand, ist dieser Wert natürlich nicht mit Verkaufszahlen gleichzusetzen.

Viel mehr bietet sich ein Vergleich mit anderen Titeln der Xbox Game Studios an, die ebenfalls vom ersten Tag an über den Xbox Game Pass gespielt werden konnten.

Das Rennspiel „Forza Horizon 5“ lag nach einer Woche beispielsweise bei zehn Millionen Spielern. Das 2023 veröffentlichte Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ wiederum erreichte die Marke von zehn Millionen Spielern nach etwa drei Wochen. Zahlen, mit denen „Indiana Jones und der große Kreis“ nicht mithalten kann.

Stattdessen ordnet sich Indys neues Videospielabenteuer etwa im Bereich von „Sea of Thieves“ ein, das nach vier Monaten fünf Millionen Spieler erreichte.

DLC und PS5-Version in Arbeit

Da „Indiana Jones und der große Kreis“ dauerhaft im Xbox Game Pass angeboten und 2025 zudem für die PS5 erscheinen wird, dürfte das letzte Wort in Sachen Spielerzahlen aber noch nicht gesprochen sein.

Zumal Machine Games am umfangreichen DLC „Der Orden der Riesen“ arbeitet, dem das Team leider noch keinen Termin spendierte.

Der DLC soll den Fokus bis zu einem gewissen Grad auf die narrative Erfahrung verlagern und uns ganz neue Geschichten in der Welt von „Indiana Jones“ erzählen. Weitere Details zu „Der Orden der Riesen“ möchte Machine Games zu gegebener Zeit nennen. Wir können wohl davon ausgehen, dass es in den nächsten Monaten so weit ist.

Den Angaben diverser Insider zufolge könnten nach „Indiana Jones und der große Kreis“ noch weitere Ableger geplant sein.

Weitere Meldungen zu Indiana Jones und der große Kreis.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren