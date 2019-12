PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche inkl. Untitled Goose Game und Wattam

Im PlayStation Store erscheinen auch in dieser Woche einige neue Spiele für die PlayStation 4. Eine Übersicht verrät, welche Titel in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.

Sony Interactive Entertainment hat eine Übersicht zu den Neuerscheinungen im PlayStation Store bereitgestellt. Somit erfahren wir, welche Spiele in den kommenden Tagen für die PlayStation 4 erscheinen werden.

Unter anderem können sich die Spieler auf den Indie-Hit „Untitled Goose Game“ freuen, in dem sie in die Rolle einer Gans schlüpfen, die in einer Stadt für Chaos sorgt und die Bewohner zur Verzweiflung bringt.

Des Weiteren erscheint mit „Wattam“ auch der neueste Titel von Keita Takahashi, der in der Vergangenheit mit seinen Titeln „Katamari Damacy“ sowie „Noby Noby Boy“ für Aufsehen sorgen konnte. In „Wattam“ übernimmt man die Rolle des Bürgermeisters und verbindet sich auf ungewöhnliche Art und Weise mit den anderen Bewohnern.

Alle weiteren Neuerscheinungen der Woche kann man bereits in der folgenden Übersicht entdecken:

PlayStation 4

16. Dezember

17. Dezember

18. Dezember

19. Dezember

20. Dezember

