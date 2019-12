Gran Turismo Sport: Update 1.53 angekündigt – Changelog mit 7 Fahrzeugen und einer Strecke

Für das PS4-Rennspiel "Gran Turismo Sport" wurde soeben das Update 1.53 angekündigt. Damit ladet ihr sieben neue Fahrzeuge und eine Rennstrecke auf eure Konsole. der Changelog und ein Trailer verraten, was euch erwartet.

Sony und Polyphony Digital haben für „Gran Turismo Sport“ das Update 1.53 angekündigt, das ab morgen für die PS4 zum Download bereitstehen wird. Mit der Aktualisierung finden nicht weniger als sieben neue Fahrzeuge den Weg in das Rennspiel, darunter der Ford GT ’17. Der unten eingebundene Changelog verrät, welche weiteren Fahrzeuge dabei sind.

Ein weiterer Bestandteil des Updates 1.53 für „Gran Turismo Sport“ ist die Strecke „WeatherTech Raceway Laguna Seca“, die sich 100 Kilometer südlich von San José im Herzen des Silicon Valley befindet. Sie gilt als ein technisch anspruchsvoller Kurs, der aus mittelschnellen und langsamen Kurven besteht. Auf der offiziellen Seite der „GT“-Reihe seht ihr reichlich Bildmaterial zu den neuen Inhalten.

Wartungsarbeiten angekündigt: Passend zum morgigen Update von „GT Sport“ werden an den Servern des Racers Wartungsarbeiten durchgeführt. Sie starten in den Morgenstunden um 5 Uhr (MEZ) und werden zwei Stunden später wieder beendet. In diesem Zeitraum können die Onlinedienste des Polyphony Digital-Titels nicht genutzt werden.

Changelog zum GT Sport-Update 1.53

Neue Strecke

WeatherTech Raceway Laguna Seca: Gesamtlänge: 3.602 m, Höhenunterschied: 55 m, Anzahl der Kurven: 11, längste Gerade: 453,00 m.

Neue Fahrzeuge

Ford GT ’17

Porsche 911 Carrera RS Club Sport (993) ’95

Toyota Crown Athlete G ’13

Volkswagen Golf GTI ’83

Toyota Crown Athlete G Safety Car

Rennault Sport Megane R.S. Trophy Safety Car

Dodge Charger SRT Hellcast Safety Car

GT League

Anfängerliga: Zwei neue Runden zu „Das Z-Vermächtnis“ hinzugefügt.

Amateurliga: Zwei neue Runden zur „Super Formula“-Meisterschaft hinzugefügt.

Profiliga: Zwei neue Runden zur „Mittelmotor-Herausforderung“ hinzugefügt.

Langstreckenliga: Eine neue Runde zur „Langstreckenserie für Prototypen der Gr.1“ hinzugefügt.

Zusätzliche Funktionen

Scapes: „Laguna Seca Korkenzieher“ wird zu den Empfehlungen hinzugefügt.

Streckenerfahrung; „WeatherTech Raceway Laguna Seca“ wird zur Streckenerfahrung hinzugefügt.

Gran Turismo Sport: Schlagt Lewis Hamilton im neuen Singleplayer-Modus

Laut Polyphony Digital und Sony umfasst das neue Update für „Gran Turismo Sport“ weitere Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die im Changelog nicht näher beschrieben sind. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zu den Inhalten:

