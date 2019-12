Dragon Ball Z Kakarot: Eröffnungssequenz mit „Cha-La Head-Cha-La“ enthüllt

Bandai Namco Entertainment und die zuständigen Entwickler von CyberConnect2 haben die Eröffnungssequenz des kommenden Action-Rollenspiels „Dragon Ball Z: Kakarot“ enthüllt. Dabei werden vor allem Fans des Animes auf ihre Kosten kommen und ein wenig Nostalgie verspüren.

Ein Klassiker für das neue Abenteuer

Wie einst im Anime wird man in der Eröffnungssequenz den ikonischen Song „Cha-La Head-Cha-La“ zu hören bekommen. Dabei wird die japanische Version von Hironobu Kageyama abgespielt. Ob man alternativ auch die deutsche Fassung ins Spiel bringt, ist nicht bekannt.

In „Dragon Ball Z: Kakarot“ werden die Spieler die Geschichte von Son-Goku noch einmal erleben. Allerdings verspricht CyberConnect2 tiefgreifende Rollenspiel-Mechaniken, sodass man neben der Hauptmission auch Nebenmissionen, Nebenaktivitäten und eine Charakterentwicklung geboten bekommt, die für ein „Dragon Ball“-Spiel ein neues Spielgefühl versprühen.

Selbstverständlich wird Son-Goku im Laufe des Abenteuers viele der ikonischen Kämpfe erleben, die man bereits aus der Anime-Vorlage kennt. Des Weiteren werden auch andere spielbare Charaktere wie Son-Gohan, Piccolo und auch Vegeta zur Verfügung stehen.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ erscheint am 17. Januar 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel. Weitere interessante Nachrichten zu „Dragon Ball Z: Kakarot“ kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken.



