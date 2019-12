Devil May Cry 5: Capcom nennt aktuelle Verkaufszahlen – Reihe erreicht den nächsten Meilenstein

Mit „Devil May Cry 5“ ging die beliebte Action-Serie aus dem Hause Capcom im März dieses Jahres in die nächste Runde.

Und nachdem „Devil May Cry 4“ noch mit kleineren Schwächen wie dem überzogenen Backtracking zu kämpfen hatte, kehrte die Reihe mit dem letzten Ableger zu alter Stärke zurück. Eine Entwicklung, die sich laut aktuellen Berichten auch auf die Verkaufszahlen von „Devil May Cry 5“ auswirkte. Wie es seitens Capcom heißt, wurde der Titel bis zum 30. September 2019 2,7 Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft.

20 Millionen Devil May Cry-Spiele verkauft

Gleichzeitig erreichte die „Devil May Cry“-Reihe laut offiziellen Angaben den nächsten kommerziellen Meilenstein und verkaufte sich weltweit mehr als 20 Millionen Mal. „Devil May Cry 5“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich und bietet mit Dante, Nero sowie dem Neuzugang V gleich drei spielbare Charaktere, die für die nötige Abwechslung sorgen sollen.

Indem Samen des Dämonenbaums Wurzeln in Red Grave City schlagen, sieht sich die Welt von „Devil May Cry 5“ mit einer Dämonen-Invasion konfrontiert. Der höllische Einfall zieht die Aufmerksamkeit des jungen Dämonenjägers Nero auf sich, ein Verbündeter von Dante, dem sein dämonischer Arm, Quelle grosser Kraft, abhanden gekommen ist. Zusammen mit seiner Partnerin Nico macht sich Nero in seinem Wohnmobil, das den Namen Devil May Cry trägt, nach Red Grave City auf.

