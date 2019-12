Gewinnspiel: Wir verlosen die Dark Edition von Call of Duty Modern Warfare samt Nachtsichtgerät – Nur noch heute

Das in der Dark Edition von "Call of Duty: Modern Warfare" enthaltene Nachtsichtgerät eignet sich nicht nur als Dekoration. Es ist voll funktionstüchtig. In Zusammenarbeit mit Activision verlosen wir ein Exemplar der Premium-Sammelfassung.

Activision und Infinity Ward brachten mit „Call of Duty: Modern Warfare“ im vergangenen Oktober eines der erfolgreichsten Spiele des bald endenden Jahres auf den Markt. Im Shooter seid ihr in einigen Abschnitten mit einem Nachtsichtgerät unterwegs. Die wenigsten Spieler dürften ein solches Gerät im realen Leben besitzen. Doch für einen unserer Leser ändert sich das bald.

In Zusammenarbeit mit Activision verlosen wir ein Exemplar der Dark Edition von „Call of Duty: Modern Warfare“. Zum Lieferumfang zählen neben dem Spiel eine Steelbook-Verpackung, das Operator Pack (Ingame-Bonus), ein spezielles Taktik-Messer (Ingame-Bonus) und ein echtes Nachtsichtgerät samt Halterung. Die Sammelfassung schlug in Deutschland mit rund 200 Euro zu Buche und dürfte weitgehend ausverkauft sein.

Auf dem oben eingebundenen Bild seht ihr, wie das Nachtsichtgerät optisch in Erscheinung tritt. Zu beachten ist, dass es sich um keine Attrappe handelt. Tatsächlich verfügt die Hardware über zwei Nachtsicht-Modi. Ihr könnt zwischen einem grauen und einem grünen Modus wählen.

So könnt ihr die Dark Edition gewinnen: Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr unterhalb dieser Meldung lediglich einen Kommentar hinterlassen. Ihr habt noch keinen Account? Registrierungen sind hier möglich. Das Gewinnspiel endet am 22. Dezember 2019 und im Anschluss wird der Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt.

Wir bedanken uns für die Kooperation mit Activision und wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Teilnahmebedingungen:

Der genannte Gewinn wird unter allen Teilnehmern per Zufallsprinzip verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Mitarbeiter von play3.de sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 22. Dezember 2019 um 23:59 Uhr.

