Schnäppchen: 3 Spiele für zusammen 49 oder 79 Euro

Das Jahr 2020 startet mit einer neuen Schnäppchenakion. Bei Media Markt könnt ihr aktuell mehrere Spiele zum Pauschalpreis erwerben. Angeboten werden zwei Pakete mit jeweils drei Games, die zusammen 49 bzw. 79 Euro kosten.

Für den genannten Betrag könnt ihr eurer ganz persönliches Bundle schnüren. Allerdings erfolgte eine kleine Vorauswahl. In das günstigere Paket dürft ihr Spiele wie „Metro Exodus“, „Kingdom Come Deliverenace“, „Team Sonic Racing“, „Shadow of the Tomb Raider“ und zahlreiche weitere Games packen. Beim Paket für 79 Euro sind es bereits Games wie „The Outer Worlds“, „Borderlands 3“, „Control“ oder „Jurassic World Evolution“.

Übersicht über sämtliche Spiele der Aktion:

Aus den aufgelisteten Spielen wählt ihr jeweils drei eurer favorisierten Games aus. Plattformübergreifenede Pakete sind möglich. So könnt ihr beispielsweise ein Bundle bestehend aus zwei PS4-Games und einem Xbox One-Spiel schnüren.

So funktioniert das Ganze:

Wählt auf der jeweiligen Übersichtsseite drei Spiele aus, indem ihr unter dem Produkteintrag auf „Auswählen“ klickt.

Legt die drei Wunsch-Games in den Warenkorb.

Im Warenkorb wird der Preis automatisch angepasst, sodass ihr am Ende abhängig vom Paket maximal 49 oder 79 Euro bezahlt.

Allzu viel Zeit solltet ihr euch aber nicht lassen. Die Rabattaktion endet am 13. Januar 2020 um 8 Uhr

