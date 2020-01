Elden Ring: Auf der Taipei Game Show 2020 vertreten und alternativer 4K-Trailer

From Software arbeitet mit Hochdruck am Open-World-Game „Elden Ring“, das zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht wird. Weitere Einblicke in den Titel erhaltet ihr im Rahmen der Taipei Game Show 2020, die vom 6. bis zum 9. Februar 2020 stattfinden wird.

Es sieht danach aus, dass „Elden Ring“ im Rahmen der Messe lediglich mit Videoszenen vorgestellt wird, was auf einen Trailer hindeutet. Eine Gameplay-Vorstellung wird es offenbar nicht geben. Darauf verweist der Analyst und Insider Daniel Ahmad auf Twitter.

Wir nur der E3-Trailer gezeigt?

„Laut Sonys TGS 2020-Ausstellungsseite wird Elden Ring auf der Taipei Game Show (6.-9. Februar) zu sehen sein. Das Spiel wird nicht spielbar sein und nur im Videoformat gezeigt. Das deutet entweder auf einen neuen Trailer oder eine Wiederholung des E3 Trailers hin“, so Ahmad auf Twitter.

Persönlich geht der Analyst eher davon aus, dass auf der Taipei Game Show lediglich eine chinesische Version des E3-Trailers präsentiert wird. „Aber wer weiß, könnte mehr dran sein“, so seine weiteren Worte.

Digic Pictures hat erst gestern eine alternative Version des E3-Trailers veröffentlicht. Zu hören ist darin der neue Soundtrack, während das Bildmaterial dem E3-Trailer entspricht. Anschauen könnt ihr euch den Clip weiter unten.

+++ Elden Ring: Aktuelle Gerüchte um den Releasezeitraum entpuppen sich als Ente +++

„Elden Ring“ wird momentan für PC, Xbox One und PlayStation 4 entwickelt. Einen Termin gaben die Entwickler bisher nicht preis.

