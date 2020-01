Elden Ring: Aktuelle Gerüchte um den Releasezeitraum entpuppen sich als Ente

In den vergangenen Stunden machte das Gerücht die Runde, dass From Softwares Rollenspiel "Elden Ring" im Juni 2020 veröffentlicht wird. Bei einem genaueren Blick entpuppen sich diese Meldungen jedoch als eine Ente.

Passend zum Start in das hoffentlich ereignisreiche Videospieljahr 2020 erwachte auch die Gerüchteküche aus der Feiertagsruhe und kredenzt uns frische Kost.

So machte in den vergangenen Stunden das Gerücht die Runde, dass From Softwares neues Rollenspiel-Projekt „Elden Ring“ endlich einen konkreten Releasezeitraum spendiert bekam. Wie es hieß, soll das Fantasy-Abenteuer im Juni dieses Jahres für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht werden. Bei ihren Angaben bezogen sich die Magazine, die das Gerücht um den Releasezeitraum in Umlauf brachten, auf die offizielle Website von From Software.

Releasezeitraum weiterhin unklar

Riskiert man nun einen Blick auf den besagten Web-Auftritt des japanischen Entwicklerstudios wird schnell deutlich, dass auf dieser keineswegs von einer „Elden Ring“-Veröffentlichung im Juni 2020 die Rede ist. Doch der Reihe nach. Auf der offiziellen Website von From Software erhalten Besucher die Möglichkeit, Neujahresgrüße zu verschicken und dabei aus drei verschiedenen Motiven zu wählen: „Sekiro: Shadows Die Twice“, „Metal Wolf Chaos XD“ und eben „Elden Ring“.

Zum Thema: Elden Ring: George R.R. Martin für die Lore verantwortlich – Autor konnte seiner Kreativität freien Lauf lassen

Im entsprechenden Text heißt es dazu: „Du kannst aus drei Motiven wählen: Sekiro: Shadows Die Twice und Metal Wolf Chaos XD, die 2019 veröffentlicht wurden, und Elden Ring, das im Juni enthüllt wurde.“ Es wurde also lediglich darauf hingewiesen, dass „Elden Ring“ auf der E3 2019 im Juni des vergangenen Jahres vorgestellt wurde.

Wann das Rollenspiel im Endeffekt veröffentlicht werden soll, ist weiterhin unklar.

Quelle: Gamefront

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Elden Ring