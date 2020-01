Black Book: Kartenbasiertes Rollenspiel-Adventure für Konsolen und PC angekündigt

HypeTrain Digital und das Entwicklerstudio Morteshka haben mit „Black Book“ ein neues Spiel mit einer Mischung aus einem kartenbasierten Rollenspiel und Adventure-Titeln angekündigt.

Eine Reise in die russische Folklore

In „Black Book“ werden die Spieler die unvergessliche Geschichte einer jungen Zauberin erleben, die ihr Leben gegeben hat, um den dunklen Mächten zu dienen. Dabei taucht man in die kalte und auch verlockende Welt der russischen Folklore ein und deckt die Geheimnisse auf, die in der Dunkelheit versteckt sind.

Ein junges Mädchen namens Vasilisa ist dazu bestimmt eine Hexe zu werden und entscheidet sich ihr Schicksal wegzuwerfen, um ihren Geliebten zu heiraten. Allerdings wird ihr Traum zerstört, als ihr Gemahl unter mysteriösen Umständen stirbt. Voller Trauer sucht sie das Schwarze Buch, das ein dämonisches Artefakt darstellt, welches laut Sagen jeden Wunsch erfüllen kann, wenn man alle sieben Siegel aufdeckt.

Vasilisa begibt sich auf ein Abenteuer durch die russische Landschaft, löst die Probleme des normalen Volkes, konfrontiert Dämonen und führt Exorzismen durch.

„Black Book“ erscheint im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). Ein Ankündigungstrailer gewährt uns bereits einen Blick auf „Black Book“:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Black Book