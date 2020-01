Nioh 2: Bis zum Release gibt es wöchentlich neue Informationen zum Action-Titel

Im März dieses Jahres erscheint der ambitionierte Action-Titel "Nioh 2" für die PlayStation 4. Wie die Entwickler von Team Ninja bekannt gaben, dürfen sich die wartenden Fans bis zum Release in wöchentlichen Abständen über neue Details freuen.

Zu den ersten großen Titeln des Frühjahres 2020 gehört „Nioh 2“, das aktuell bei den Action-Spezialisten von Team Ninja entsteht.

Nachdem interessierte Spieler Ende des vergangenen Jahres die Möglichkeit hatten, im Rahmen der offenen Beta einen ersten Blick auf „Nioh 2“ zu werfen, stellten die Entwickler von Team Ninja in der letzten Wochen diverse Verbesserungen vor, die auf Basis des Beta-Feedbacks den Weg ins Spiel finden werden. Bei diesen Details wird es allerdings nicht bleiben.

Weitere Informationen im Anflug

Stattdessen möchte uns Team Ninja die Wartezeit bis zum finalen Release von „Nioh 2“ ein wenig versüßen. Wie das Studio bekannt gab, dürfen sich die wartenden Fans in wöchentlichen Abständen auf frische Details oder Eindrücke zum Nachfolger freuen. „Nioh 2“ wird hierzulande ab dem 12. März 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

Zu den Neuerungen von „Nioh 2“ gehört unter anderem der Charakter-Editor. Wurde euch im ersten Teil noch ein vorgefertigter Charakter vor die Nase gesetzt, könnt ihr in „Nioh 2“ einen eigenen Helden erschaffen. Nichts geändert hat sich natürlich am knackigen Schwierigkeitsgrad, der eure Fertigkeiten am Controller einmal mehr auf eine ernsthafte Probe stellen wird.

Weitere Details und alle relevanten Meldungen rund um das Thema „Nioh 2“ warten in unserer Themen-Übersicht auf euch.

