PlayStation Plus: 50 Prozent Rabatt auf die Mitgliedschaft

Im PlayStation Store wartet ein neues PlayStation Plus-Angebot auf euch. Der Preis der Monatsmitgliedschaft wurde halbiert. Das Angebot, das bis Ende des Monats gültig ist, richtet sich ausschließlich an Neukunden.

Sony hat im PlayStation Store ein nettes Angebot freigeschaltet. Dort erhaltet ihr PlayStation Plus momentan zum halben Preis. Bedauerlicherweise gilt der 50-Prozent-Rabatt nicht für die Jahresmitgliedschaft. Vielmehr könnt ihr PS Plus einen Monat lang günstiger in Anspruch nehmen.

Das PlayStation Plus-Angebot lässt den Preis der einmonatigen Mitgliedschaft auf 4,49 Euro sinken. Jenseits des Deals zahlt ihr knapp neun Euro. Gültig ist das Angebot gilt bis zum 31. Januar 2020. Bestandskunden werden ausgeschlossen.

Zu beachten ist: Da mit dem Kauf von PlayStation Plus ein Abo gestartet wird, müsst ihr euer Konto mit PayPal oder einer Kredit-/Lastschriftkarte verknüpfen, über die monatlich der zu zahlende Betrag fällig wird. Das wären ab dem zweiten Monat 8,99 Euro.

Die gute Nachricht ist: Ihr könnt monatlich kündigen und somit einer Verlängerung aus dem Weg gehen. Dazu schreibt Sony: „Du kannst dein Abonnement jederzeit kündigen, wodurch dein Abonnement am Ende des aktuellen Monats ausläuft. Dadurch werden künftige Zahlungen der Abonnementgebühren eingestellt.“

+++ PlayStation Plus 2019: Spiele mit einem Gegenwert von rund 800 Euro +++

Solltet ihr PlayStation Plus länger als einen Monat nutzen wollen, bietet sich der Abschluss einer längerfristigen Mitgliedschaft an. Zwölf Monate PS Plus kosten beispielsweise 59,99 Euro. Drei Monate PS Plus wechseln für 24,99 Euro den Besitzer.

Vorteile von PlayStation Plus

Die Mitgliedschaft bei PS Plus bietet den Abonnenten verschiedene Vorteile. Dazu zählen:

Zugriff auf den Online-Multiplayer von PS4-Spielen

Monatlich mindestens zwei PS4-Spiele für die Instant Games Collection

Exklusive Rabatte

Exklusive Free Trials und Betas

Exklusive Ingame-Items, Avatare und Themes

Besondere Angebote über die PlayStation Plus Rewards

PS Plus im Januar 2020

Über die PS Plus-Spiele im Januar berichteten wir bereits. Gleich vier Spiele können die Abonnenten im laufenden Monat ohne Zusatzkosten herunterladen. Dabei handelt es sich um die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ mit den Klassikern „Uncharted: Drakes Schicksal“, „Uncharted 2: Among Thieves“ und „Uncharted 3: Drake’s Deception“ sowie um den „Goat Simulator“. Weitere Details zum Januar-Angebot von PS Plus findet ihr hier.

Seid ihr hingegen an den aktuellen PlayStation Plus Rewards interessiert, dann findet ihr in dieser Meldung die relevanten Informationen.

