MLB The Show 20: Erstes Gameplay-Material im Trailer präsentiert

Mit einem neuen Trailer enthüllt Sony erste Gameplay-Szenen aus der kommenden Baseball-Simulation "MLB The Show 20". Die Neuerungen sollen in den kommenden Wochen in Entwickler-Streams vorgestellt werden.

Sony hat mit dem Gameplay-Enthüllungstrailer einen ersten Blick auf Spielszenen aus der kommenden Baseball-Simulation „MLB The Show 20“ präsentiert. Den neuen Trailer könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

Erstes Gameplay-Material enthüllt

Zum Trailer heißt es, dass jede Szene einen ganz bestimmten Zweck hat und demnach offenbar etwas Besonderes zeigen soll. Worum es sich im Einzelnen handelt, soll demnächst verraten werden. Auf dem offiziellen PlayStation Blog wird dazu angekündigt:

„Jede Aufnahme in dem Trailer dient einem Zweck – voller Teaser und Enthüllungen! Könnt ihr alle finden? Keine Sorge, falls ihr das nicht schafft: In den kommenden Wochen bis zur Veröffentlichung führen wir euch durch alle und zeigen euch noch viel mehr.“

„MLB The Show 20″kommt am 17. März 2020 für PS4 in den Handel. Vorbesteller einer MVP Edition oder Digital Deluxe Edition erhalten bereits ab dem 13. März 2020 Zugang am Early-Access-Wochenende.

Bevor es soweit ist, sollen die Fans im Rahmen von acht Entwicklerstreams weitere Details zur Baseball-Simulation erfahren können. Wann genau die Livestreams stattfinden, verrät die folgende Übersicht.

