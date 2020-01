Star Wars Battlefront 2: Das Januar-Update wurde aufgrund eines kritischen Problems verschoben

Electronic Arts und DICE hatten ursprünglich geplant im Laufe des morgigen Tages ein neues Update für „Star Wars Battlefront 2“ zu veröffentlichen. Allerdings haben die Entwickler soeben bekanntgegeben, dass man den Patch noch einmal verschiebt. Somit sollen die Spieler erst in der nächsten Woche mit den neuen Inhalten versorgt werden.

Der Community Manager F8rge bestätigte in den offiziellen Foren zum Spiel, dass man ein kritisches Problem in dem Update entdeckt hat, was eine Verschiebung erzwang. Ein neuer Build wird bereits getestet, weshalb man keine weitere Verschiebung erwarten sollte. Bisher verlaufen die Tests nämlich positiv.

Im Weiteren verriet auch Ben Walke, Global Community Lead bei DICE, welches Problem auftrat. Demnach konnte es unter bestimmten Umständen geschehen, dass man Gegnern keinen Schaden zufügen konnte, wenn man Totale Vorherrschaft spielte. Wäre dieser Fehler in das Spiel gekommen, wäre es für DICE und für die Spieler sehr unangenehm gewesen.

Doch welche Neuerungen darf man für das Januar-Update erwarten? Folgende Informationen hatte DICE bereits zum kommenden Patch enthüllt:

Sobald die Verantwortlichen die vollständigen Patchnotes enthüllen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Under certain circumstances (not 100% of the time) you would be unable to deal damage to opponents while playing CS. If this had made its way into the game it would have been…unpleasant.

— Ben Walke (@BenWalke) January 29, 2020