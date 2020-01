Xbox Series X: Framerate vs. Auflösung – Phil Spencer spricht über seine Prioritäten

Während Sony seit einigen Wochen keinen nennenswerten Details zur PS5 herausgibt, sind die Redmonder deutlich gesprächiger. In einem aktuellen Interview betonte das Xbox-Oberhaupt, dass die Framerates von Spielen in seiner Prioritätenliste weiter oben stehen.

Die Xbox Series X-Plattform ist in der Lage, Auflösungen von bis zu 8k in Richtung Bildschirm zu schicken. Doch es scheint, dass Microsoft gar nicht so sehr bestrebt ist, möglichst hohe Auflösungen zu unterstützen.

In einem Interview betonte der Xbox-Chef Phil Spencer, dass die Xbox Series X zwar eine Plattform ist, die in Bezug auf die Auflösung hohe Anforderungen erfüllen kann. Doch das soll nicht auf Kosten des Gameplays geschehen. „Als wir in die Zukunft blickten, wollten wir uns definitiv mehr auf die Spiele konzentrieren und nicht nur mehr Pixel auf den Bildschirm werfen“, so Spencer.

Spiele sollen sich gut anfühlen

Er erklärte weiter: „Ich denke, wir haben mit der Xbox One X einen Punkt in dieser Generation erreicht, an dem Spiele fantastisch aussehen. Und es gibt immer Dinge, die wir erledigen können, damit es noch fantastischer aussieht. Aber ich möchte, dass sich Spiele so gut anfühlen, wie sie aussehen. Dies ist in der heutigen Generation nicht der Fall, vor allem, weil die CPU im Vergleich zur im Lieferumfang enthaltenen GPU unterlastet ist.“

Daher sei es schwieriger, eine „Framerate sowie eine Art von Konsistenz oder eine variable Bildwiederholfrequenz“ sowie andere von Microsoft gewünschte Faktoren zu erreichen.

Obwohl es Spencer persönlich vorzuziehen scheint, die Framerate in der Prioritätenliste vor die Auflösung zu setzen, möchte das Microsoft-Team nicht dazu übergehen, den Entwicklern irgendetwas vorzuschreiben.

„Wir haben nie wirklich versucht, das einzuschränken, was Entwickler auf unserer Plattform versuchen, egal ob es sich um 60 Bilder pro Sekunde auf der Xbox 360 oder um 4K-Bilder (60 Bilder pro Sekunde) auf der Xbox One X handelt“, so Spencer weiter. Das Unternehmen möchte den Entwicklern die Tools zur Verfügung stellen, mit denen sie auf den Plattformen verschiedene Dinge ausprobieren können.

+++ PS5 & Xbox Series X: The Last of Us-Entwickler möchte dieses Grafik-Detail für Next-Gen-Spiele +++

Erscheinen wird die Xbox Series X im Weihnachtsgeschäft 2020, was ebenfalls für die PS5 gilt. Zu beiden Plattformen wurden bisher keine exakten technischen Details genannt. Vor allen die Leistungsfähigkeit der neuen Konsolen sorgte in den vergangenen Monaten für zahlreiche Gerüchte und Spekulationen. Außerdem ist unklar, wie viel die neuen Konsolen kosten werden.

Mehr zur Xbox Series X:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Series X