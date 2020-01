Battlefield 5: Von den Spielern eingefordertes Feature wird umgesetzt

Mit „Into the Jungle“ kündigten Electronic Arts und DICE in dieser Woche das mittlerweile sechste Kapitel zum First-Person-Shooter „Battlefield “ an.

Im Zuge eines aktuellen Tweets wiesen die Entwickler von DICE darauf hin, dass gleichzeitig an einem neuen Feature gearbeitet wird, für das sich die Spieler in den vergangenen Monaten immer wieder einsetzten. Die Rede ist von der Möglichkeit, die eigenen Panzer zu individualisieren. Einen konkreten Termin bekam das besagte Feature bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass die anpassbaren Panzer ein Bestandteil des Updates 6.2 sein werden.

Into the Jungle startet im Februar

Somit wird das von vielen Spielern gewünschte Feature nicht zum Start von „Into the Jungle“ zur Verfügung stehen. Das sechste Kapitel und das entsprechende Update 6.00 zu „Battlefield 5“ werden am 6. Februar 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Neben einem weiteren „Tides of War“-Kapitel umfasst das Content-Update 6.00 eine zusätzliche Karte.

Thematisch passend zu „Into the Jungle“ werden die Schlachten in „Solomon Islands“, so der Name der neuen Karte, im dicht bewaldeten Dschungel ausgetragen. Die Karte kann in Conquest, Squad Conquest, Team Deathmatch und Breakthrough gespielt werden.

Abgerundet wird das Content-Update 6.00 zu „Battlefield 5“ von verschiedenen neuen Waffen, die für zusätzliche Abwechslung sorgen sollen.

During Chapter 6 we’ll make good on a Promise. Tank Customization is currently planned for our 6.2 Update later in the Chapter, and I’ll be keen to show you more as we get closer to that. Thanks for keeping us honest! This truly is #ComingSoon #Battlefield pic.twitter.com/MgfaSMjKgQ — Freeman 🇸🇪 (@PartWelsh) January 29, 2020

