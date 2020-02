Moving Out: Der chaotische Umzugs-Koop-Puzzler hat einen Termin

Der chaotische Koop-Puzzler "Moving Out" hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Ab Ende April soll das Spiel auch Fans von Titeln wie "Overcooked" überzeugen.

Der Publisher Team17 sowie die Entwickler von SMG Studio und DevM Games haben den Veröffentlichungstermin für ihren kommenden Titel „Moving Out“ angekündigt.

Der Koop-Puzzler hat einen Termin

Laut der aktuellen Meldung erscheint der chaotische Umzugs-Simulator am 28. April 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Das Spiel erscheint als Diskversion und als Download.Passend zur Terminankündigung gibt ein neuer Trailer weiter unten im Artikel einige Einblicke in das Spiel.

Da ein Umzug alleine nicht wirklich Spaß macht, bietet „Moving Out“ einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, die gemeinsam die Herausforderungen meistern müssen, schnellstmöglich die Umzüge zu erledigen.

Es muss beispielsweise der schnellste Weg gefunden werden, Möbel aus der 5. Etage eines Hauses zu befördern, ohne diese zu beschädigen. Dabei kann die Schwerkraft ein nützliche Verbündeter sein.

Die Spieler nutzen zahlreiche verschiedene Charaktere, die umfassende Anpassungsmöglichkeiten bieten. Genauere Details dazu haben die Macher in einem aktuellen Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog enthüllt.

„Das gemeinsame Spiel mit Familie und Freunden war schon immer der Kern dessen, was wir bei Team17 tun. Moving Out ist die neueste Ergänzung unserer Liste fantastischer Multiplayer-Spiele, von denen wir hoffen, dass sie sich zu Familien-Favoriten wie Overcooked! gesellen werden“, sagte Max Everingham, Head of Publishing bei Team17.

