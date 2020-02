PlayStation Now gratis: Testversion erhält Reset und kann erneut genutzt werden

PlayStation Now kann nach wie vor kostenlos getestet werden. Doch eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Dank eines Resets können auch Kunden, die bereits ein Abo hatten oder die Testversion in Anspruch nahmen, die Testversion starten.

Sony hat nicht nur angekündigt, welche neuen PlayStation Now-Spiele im Februar auf die Abonnenten warten. Auch gab das Unternehmen bekannt, dass die Testabos zurückgesetzt wurden. In der Regel ist es so, dass die siebentägige Testmitgliedschaft nur einmal in Anspruch genommen werden kann. Dank des Resets könnt ihr euch PlayStation Now nun nochmals eine Woche lang anschauen, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen.

Laut Sony kann jeder, der weder ein kostenpflichtiges Abonnement noch ein Testabonnement hat, den Service und die neuesten Spiele sieben Tage lang ausprobieren, auch wenn er vorher schon einmal ein kostenpflichtiges Abonnement oder ein Testabonnement hatte. PlayStation Now abonnieren oder die kostenlose Testversion in Anspruch nehmen könnt ihr auf dieser Seite.

Benutzer von PS Now dürfen etwa 300 PS4- und PS2-Spiele herunterladen und auf der PS4 oder PS4 Pro nutzen. Außerdem stehen mehr als 700 PS2-, PS3- und PS4-Spiele zum Streamen auf eurer PS4 oder eurem PC zur Verfügung.

Neue Spiele im Februar

In dieser Woche kam es zur Freischaltung von drei Spielen, die fortan über PlayStation Now genutzt werden können. Dabei handelt es sich um:

The Evil Within (unbegrenzt)

Cities Skylines (bis zum 4. August 2020 im Service)

LEGO Worlds (unbegrenzt)

Im Gegenzug fielen die Spiele „Persona 5“ und „Mittelerde: Schatten des Krieges“ im Februar weg.

+++ PlayStation Network: PS Plus und PS Now sorgen für zweithöchsten Umsatz +++

Bei PlayStation Now handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Die Preise beginnen bei 9,99 Euro. Dafür könnt ihr den Streaming-Service einen Monat lang testen. Drei Monate PS Now kosten 24,99 Euro (8,33 Euro pro Monat) und für das Jahresabo zahlt ihr 59,99 Euro (5 Euro Pro Monat).

Wollt ihr mehr über PlayStation Now in Erfahrung bringen, dann werdet ihr auf der offiziellen Seite des Cloud-Dienstes fündig.

