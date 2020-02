Call of Duty Modern Warfare: Triple-Double-Event bietet eine Woche lang doppelte Erfahrungspunkte, Stufenpunkte und mehr

Activision und die zuständigen Entwickler von Infinity Ward werden am kommenden Dienstag, den 11. Februar 2020 die erste Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare“ beenden und aller Voraussicht nach direkt die zweite Season starten. Nachdem bereits ein erster Teaser zur zweiten Season veröffentlicht wurde, möchte man nun auch die erste Season gebührend abschließen.

Seit gestern Abend steht ein Triple-Double-Event auf PlayStation 4, Xbox One und PC zur Verfügung. Demnach kann man bis zum 11. Februar 2020 sowohl doppelte Erfahrungspunkte, doppelte Waffen-Erfahrungspunkte sowie doppelte Stufenpunkte verdienen. Somit sollte man deutlich schneller Ränge sowie Stufen im Battle Pass aufsteigen, falls man diese noch nicht zum Abschluss gebracht hat.

In der zweiten Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ wird auch der legendäre Charakter Ghost zurückkehren. Des Weiteren wird auf Grundlage des ersten Teasers spekuliert, dass die Multiplayer-Karte „Rust“ neu aufgelegt wird und auch die ACR als neues Sturmgewehr hinzugefügt wird.

Allerdings haben die Verantwortlichen noch keine konkreten Details zu den neuen Inhalten verraten. Jedoch ist klar, dass man sich sowohl auf neue Karten, neue Charaktere, neue Waffen, neue Embleme, neue Calling Cards, neue Waffenvarianten und weitere Inhalte einstellen darf. Aller Voraussicht nach wird auch der Spec-Ops-Modus mit weiteren Missionen erweitert.

Sobald Infinity Ward ins Detail geht, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man in aller Ruhe das Triple-Double-Event nutzen.

Triple-double

Take advantage of 2x Tiers, 2XP, and 2x Weapon XP. Live now through 2/11 on all platforms. #ModernWarfare pic.twitter.com/ruXefEJvET

— Call of Duty (@CallofDuty) February 5, 2020