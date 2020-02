PSN-Releases: PS4-Neuerscheinungen im PS Store – Dreams, Darksiders Genesis und mehr

Sony hat auf dem PlayStation Blog eine Übersicht über die Spiele veröffentlicht, die in dieser Woche den PlayStation Store erreichen werden. Los ging es bereits am heutigen 10. Februar 2020 mit den ersten Releases. Beispielsweise kehrte das nicht mehr ganz so neue „Sherlock Holmes: Crimes and Punishments“ zurück in den PlayStation Store. Für rund 40 Euro könnt ihr den Titel dort kaufen.

Zu den weiteren Neuerscheinungen der Woche zählt das „Dead Cells: The Bad Seed Bundle“, das am morgigen 11. Februar 2020 folgen wird. Am selben Tag erobern „The Adventures of 00 Dilly“ und verschiedene „Yakuza“-Remaster den offiziellen PSN-Shop von Sony.

Ab dem 12. Februar 2020 kann die „Codemasters Racing Collection“ aus dem PlayStation Store geladen werden. Auch erscheinen Spiele wie „Reed Remastered“ und „UnderHero“. Am 14. Februar 2020 stehen die Releases von „Dreams“ und „Darksiders Genesis“ an. Bei der Vorbestellung des zuletzt genannten Titels erhalten PS Plus-User momentan einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent. Nachfolgend seht ihr dir komplette Übersicht mit den PSN-Neuerscheinungen der Woche.

Neuerscheinungen der Woche

Mecho Wars: Desert Ashes – 10. Februar

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 10. Februar

Arcade Archives IKARI WARRIORS – 11. Februar

Dead Cells: The Bad Seed Bundle – 11. Februar

Dreaming Canvas Valentine Special Bundle – 11. Februar

The Adventures of 00 Dilly – 11. Februar

War Theatre – 11. Februar

Yakuza 3 Remastered – 11. Februar

Yakuza 4 Remastered – 11. Februar

Yakuza 5 Remastered – 11. Februar

Codemasters Racing Collection – 12. Februar

Digerati Indie Darling Bundle vol. 2 – 12. Februar

Glass Masquerade 2: Illusions – 12. Februar

Project Starship – 12. Februar

Reed Remastered – 12. Februar

UnderHero – 12. Februar

Darksiders Genesis – 14. Februar

Dreams – 14. Februar

Hidden – 14. Februar

Saboteur II: Avenging Angel – 14. Februar

Spaceland – 14. Februar

Street Fighter V: Champion Edition – 14. Februar

Super Mega Space Blaster Special Turbo – 14. Februar

WARRIORS OROCHI 4 Ultimate Deluxe Edition with Bonus – 14. Februar

WARRIORS OROCHI 4 Ultimate with Bonus – 14. Februar

ZOMB – 14. Februar

+++ PSN Deals: Neuer PS4-Sale mit zahlreichen Angeboten im PlayStation Store +++

Vergesst nicht, die PS Plus-Spiele zu laden, die Sony im Februar freigeschaltet hat. Um welche Games es sich dabei handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung. Darüber hinaus warten ein neues Angebot der Woche und weitere Rabatte auf euch.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store