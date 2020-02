Fight Night: EA soll über ein Comeback der Box-Simulation nachdenken

Sicherlich auch bedingt durch die steigende Popularität von Kampfsportarten wie dem MMA rückte das Boxen in der Welt der Videospiele in den letzten Jahren eher in den Hintergrund.

Erschwerend kam natürlich hinzu, dass Anhänger des Box-Sports, die ihrem Hobby auf den Konsolen oder dem PC frönen möchten, seit Jahren in die Röhre schauen. Aktuellen Berichten zufolge könnte der US-Publishing-Gigant Electronic Arts auf kurz oder lang jedoch Abhilfe schaffen. Wie es heißt, sollen die Verantwortlichen des Unternehmens nämlich über ein Comeback der seinerzeit sehr beliebten „Fight Night“-Reihe nachdenken.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

Für die entsprechenden Gerüchte sorgte der renommierte Box-Promoter Eddie Hearn. Laut eigenen Angaben wandte sich dieser an Electronic Arts und schlug dem Publisher vor, der „Fight Night“-Reihe zu einem Comeback zu verhelfen. Ein Sprecher des Unternehmens soll Hearn versichert haben, dass man sich bei Electronic Arts bereits mit diesem Thema beschäftigt. Als offizielle Ankündigung eines neuen „Fight Night“-Titels sollten diese Aussagen natürlich nicht verstanden werden.

Zumal ein neuer Titel wohl frühestens für die neue Konsolen-Generation in Form der Xbox Series X beziehungsweise der PS5 veröffentlicht werden dürfte. Das letzte „Fight Night“ in Form von „Fight Night: Champion“ wurde im Jahr 2011 für die PS3 und die Xbox 360 veröffentlicht.

Sollten sich konkrete Details zu einem neuen Ableger der Box-Simulations-Reihe ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

