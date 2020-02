Borderlands 3: Herzschmerztag startet morgen – Das erwartet euch

Im Loot-Shooter „Borderlands 3“ kann ab morgen der sogenannte Herzschmerztag gefeiert werden. Dabei handelt es sich um ein Event zum alljährlichen Valentinstag. Teilnehmen könnt ihr vom 13. bis zum 20. Februar 2020. Eingeführt wird das Event mit einem Update.

Im Event-Verlauf erhaltet ihr in „Borderlands 3“ Belohnungen, wenn ihr Herausforderungen, die euch von Maurice vermittelt werden, abschließt. Letztendlich sollt ihr die Herzen abschießen , die überall in der Galaxis um die Gegner herumschweben. Gleichzeitig könnt ihr den üblichen Kammer-Jäger-Tätigkeiten nachgehen.

Herzen in verschiedenen Ausführungen

Die Herzen liegen während des saisonalen Events in verschiedenen Ausführungen vor. Und sie zerbrechen auf unterschiedliche Art und Weise: Einige von ihnen fallen mit einer feurigen Explosion zu Boden, während andere Beute fallen lassen können oder Gegner kurzzeitig zu Verbündeten machen. Sobald ihr eine bestimmte Zahl an Herzen erreicht habt, gibt es Belohnungen. Dazu zählen:

10: ECHO-Skin „ECHOkardiogramm“

25: Waffen-Schmuckstück „Kosmische Romanze“

50: Legendäre Maliwan-SMG „Terminal Polyaimorous“

75: Kammer-Jäger-Skin „Herzensbrecher“

100: Legendäre Sniper Rifle „Wedding Invitation“

Starten wird das Event in „Borderlands 3“ mit einem Patch, der am Donnerstag bis spätestens Mitternacht veröffentlicht wird. Im Anschluss habt ihr eine Woche lang Zeit, Maurice zu helfen. Am 20. Februar 2020 wird die Herausforderung um 17:59 MEZ wieder beendet. Möchtet ihr nicht daran teilnehmen, könnt ihr das Herzschmerztag-Event im Hauptmenü deaktivieren. In einem Onlinespiel gelten die Einstellungen des Hosts.

„Borderlands 3“ verweilt seit September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel. Gearbox ist seit der Markteinführung bestrebt, die Spieler mit Updates und Events bei Laune zu halten. Mehr zu „Borderlands 3“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

