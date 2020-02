Borderlands 3: Erhöhung der Level-Obergrenze, neues Event und Verbesserungen – Status-Update von Gearbox

Im Februar wartet in "Borderlands 3" nicht nur ein neues saisonales Event auf euch. Auch wird die Level-Obergrenze angehoben. In einem Blogeintrag geht Gearbox umfangreich auf die Zukunft des Shooters ein.

Gearbox Software hat sich auf der offiziellen Seite umfangreich zur Zukunft von „Borderlands 3“ geäußert und dabei neue Features und Events bestätigt.

Zu den geplanten Neuerungen zählt unter anderem die Erhöhung der Level-Obergrenze von 50 auf 53. Eingeführt werden soll die Erhöhung zeitgleich mit dem Debüt des Herzschmerztags. Es ist ein neues saisonales Event. Später sollen weitere Informationen zu zukünftigen Erhöhungen der Level-Obergrenze folgen. Gearbox verweist darauf, dass alle weiteren Erhöhungen der Level-Obergrenze als kostenlose Erweiterungen in das Spiel gebracht werden.

Im Blogeintrag widmet sich der Entwickler außerdem der Performance und Stabilität von „Borderlands 3“, die mit kommenden Patches und Updates weiter angehoben werden sollen. Die nächste Runde mit Verbesserungen für das Benutzerinterface sei mit dem zweiten Kampagnen-Addon zu erwarten.

Zwischensequenzen können bald übersprungen werden

Zwischensequenzen können mitunter sehr nervig sein. Und auch an dieser Stelle möchte Gearbox in „Borderlands 3“ Hand anlegen. Schon bald soll es eine Möglichkeit geben, Zwischensequenzen im Spiel zu überspringen.

„Wir testen dieses Feature gerade und rechnen damit, es mit dem bevorstehenden Februar-Patch veröffentlichen zu können. Man wird alle Zwischensequenzen, ob man sie schon gesehen hat oder nicht, überspringen können, wenn man solo spielt. Bei einer Multiplayer-Gruppe kann der Host sie überspringen“, schreibt Gearbox auf der offiziellen Seite.

Auch Chaos 2.0 wurde angesprochen. Laut Gearbox folgen im März weitere umfassende Änderungen an diesem System. Das Unternehmen arbeitet am Feinschliff einiger Elemente und es wird ein separates Update geben, das sich damit befasst, wie Chaos 2.0 das Endspiel-Erlebnis in „Borderlands 3“ beeinflussen soll.

Weitere Bestandteile der neusten Vorschau sind:

Wächterrang-Optionen

Event-Optionen

Verbesserungen bei „Kämpfe um dein Leben“

Neue Elemente für die Echocast-Twitch-Erweiterung

Herangehensweise bei Balance-Änderungen

Auftritt auf der PAX East

Die komplette Vorschau auf die geplanten Änderungen könnt ihr euch hier anschauen.

+++ Take-Two: Aktuelle Verkaufszahlen zu GTA 5, Borderlands 3 Red Dead Redemption 2 und weiteren Titeln +++

„Borderlands 3“ ist seit September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Gearbox ist seit dem Launch bestrebt, die Spieler mit Updates und Events bei Laune zu halten. Mehr zu „Borderlands 3“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Borderlands 3