Tekken 7: Patch 3.21 verweist Leroy Smith in die Schranken

Bereits seit der Einführung des DLC-Charakters Leroy Smith in „Tekken 7“ im vergangen Dezember war nicht nur den Pro-Gamern klar, dass an dieser Stelle nachgebessert werden muss. Viele seiner Angriffe sind zu stark. Zudem verfügte er über starke Konter und mächtige Moves. Das machte ihn insgesamt zum stärksten Kämpfe im Prügler.

Das zeigte sich unter anderem beim ersten Wettbewerb nach der Veröffentlichung des Charakters. Beim Evo Japan nutzten sechs der acht besten Spieler Leroy Smith. Auch der Sieger des Wettbewerbs setzte auf die Stärken von Leroy.

Auch wenn es eine Weile gedauert hat, liefert Bandai Namco Entertainment nun mit Patch 3.21 Abhilfe. Die neue Aktualisierung soll ausschließlich das Balancing des DLC-Charakters Leroy Smith anpassen und ihn somit seiner übermächtigen Kräfte berauben.

Ob die Anpassungen ausreichen werden, um wieder ausgeglichene Matches in „Tekken 7“ zu ermöglichen, bleibt abzuwarten. Auf Twitter verraten Patchnotes die weiteren Details.

Patch notes for 3.21. As previously stated, this is for Leroy only this time. pic.twitter.com/1FhxhbsG1R

— Michael Murray (@mykeryu) February 12, 2020