The Division 2: Für PS5 & Xbox Series X? Das sagt Ubisoft Massive

Bis heute wird "The Division 2" mit neuen Inhalten unterstützt. Doch wie stehen eigentlich die Chancen auf eine Portierung für die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X? Dieser Frage stellte sich Associate Creative Director Yannick Banchereau in einem aktuellen Interview.

Im Laufe des heutigen Tages kündigten die Entwickler von Ubisoft Massive das umfangreiche Title-Update 8 zu „The Division 2“ an.

Darüber hinaus wurde unter dem Namen „Die Warlords von New York“ die mittlerweile dritte Episode des Year 1-Pass bestätigt. Die neue Episode wird im Laufe des heutigen Tages für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Aufgrund der Tatsache, dass „The Division 2“ bis heute mit neuen Inhalten und Verbesserungen versehen wird, stellte sich dem einen oder anderen sicherlich die Frage nach einer Portierung auf die Next-Generation-Konsolen.

Umsetzung für PS5 & Xbox Series X denkbar?

Doch wie stehen die Chancen, dass „The Division 2“ auf kurz oder lang den Weg auf die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X findet? Dieser Frage stellte sich Associate Creative Director Yannick Banchereau in einem Interview mit mit dem Daily Star.

„Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir keine spezielle Version für diese Konsolen erstellen, sondern uns darauf konzentrieren, nur an dem zu arbeiten, was wir jetzt haben, und dies so gut wie möglich zu machen“, so Banchereau zu einer möglichen Next-Gen-Portierung.

Da sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X zu ihren Vorgängern kompatibel sein werden, besteht allerdings auch ohne eine entsprechende Portierung die Möglichkeit, „The Division 2“ bei Interesse auf den Konsolen der nächsten Generation zu spielen.

