Wolcen – Lords of Mayhem: Das Action-Rollenspiel könnte für Konsolen erscheinen

Das Action-Rollenspiel "Wolcen: Lords of Mayhem", das sich aktuell auf Steam einer großen Beliebtheit erfreut, könnte auch eines Tages für die Konsolen erscheinen. Dies haben die Entwickler auf Nachfrage eines Spielers bestätigt.

Vor wenigen Tagen erschien das Action-Rollenspiel „Wolcen: Lords of Mayhem“ aus dem Hause der Wolcen Studios für den PC. Das Spiel, das sich vier Jahre im Early Access befand, ist aktuell einer der großen Hits auf Steam und konnte eine enorme Anzahl an Spielern überzeugen. Zwischenzeitlich konnten die Server die immense Belastung nicht stemmen.

Erst muss es ein Erfolg sein

Da das Spiel solch ein großes Interesse generiert, wurden die Entwickler auch auf eine potentielle Konsolenumsetzung angesprochen. Darauf bot man eine klare und auch verständliche Antwort: „Zuerst auf PC und falls das Spiel erfolgreich genug ist, würden wir es gerne auf Konsolen erweitern.“

Somit könnte es passieren, dass „Wolcen: Lords of Mayhem“ eines Tages auch für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch erscheint. Selbst eine PlayStation 5- sowie eine Xbox Series X-Umsetzung kann so nah vor der Einführung der neuen Konsolengeneration nicht ausgeschlossen werden.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Der Open-World-Titel verbindet Hack’n‘Slash-Gameplay mit brillanter Grafik und fortschrittlicher KI. Der Spieler entflieht als ehemaliger Offizier, der ungewollt magische Kräfte entwickelt hat, der Todesstrafe. Das Abenteuer kann allein oder im Online-Koop bestritten werden. Dank des einzigartigen Skill-Systems hebelt der isometrische Open-World-Titel gängige Klassen und Rollen-Einschränkungen aus und lässt dem Spieler die komplette Freiheit über Spielstil und Spezialisierung. Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten lassen sich in zahlreichen Kombinationen anpassen und verbessern.“

Ein offizieller Launch-Trailer gewährt auch noch einmal einen Blick auf das Action-Rollenspiel:



(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Wolcen: Lords of Mayhem