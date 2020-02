Outward: The Soroboreans – DLC mit neuen Inhalten und Features im Anflug

Unter dem Namen "The Soroboreans" kündigten Deep Silver und die Nine Dot Studios einen neuen DLC zum Hardcore-Rollenspiel "Outward" an. Geboten werden verschiedene neue Inhalte und Features wie die sogenannte Verderbnis.

In Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher Deep Silver kündigten die Entwickler der Nine Dot Studios zum Start in die neue Woche einen frischen DLC zum Hardcore-Rollenspiel „Outward“ an.

Das neueste Download-Paket trägt den Namen „The Soroboreans“ und wird im kommenden Monat für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Offiziellen Angaben zufolge bringt der DLC verschiedene Inhalte und Features mit sich, die für neuen Schwung sorgen sollen. Zu den Neuerungen gehören die Dehydrierung und zahlreiche andere Gefahren, denen sie zum Opfer fallen können.

Verderbnis, Verzauberung und mehr

Zu den neuen Features, die mit „The Soroboreans“ den Weg in „Outward“ finden, gehört unter anderem die sogenannte Verderbnis. Je nachdem, wie weit diese vorangeschritten ist, beeinflusst sie den Charakter auf unterschiedliche Weise und führt zum Tod, wenn sie nicht abgeschüttelt wird. Zudem wird euch zukünftig die Möglichkeit geboten, eure Waffen zu verzaubern.

Durch die Verzauberungen können Waffen und Ausrüstungsgegenstände mit zusätzlichen Effekten versehen werden, die im Kampf von nicht zu unterschätzendem Nutzen sind. Den Schlusspunkt setzen weitere Fähigkeiten und Status-Effekte. Sie helfen dabei, die neuen Situationen zu übersetzen, die durch die Verderbnis beeinflusst werden. Darüber hinaus fügen sie dem Spiel ein komplett neues Element hinzu, das den Spielstil komplett ändern kann.

„Outward: The Soroboreans“ wird am 26. März 2020 veröffentlicht.

