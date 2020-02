My Hero One’s Justice 2: Weitere Charaktere im neuen Trailer präsentiert

Bandai Namco stellt in einem frischen Trailer einige neue Charaktere aus dem kommenden Anime-Kampfspiel „My Hero One’s Justice 2“ vor. Das Spiel basiert auf der bekannten Lizenz und setzt die Story des ersten Teils fort, in der ‚All Might‘ und ‚All For One‘ gegeneinander antreten. Die Handlung des Spiels folgt der vierten Staffel des Anime.

Der unterhalb des Artikels eingebundene Trailer gewährt unter anderem einen Blick auf Charaktere wie Izuku Midoriya, Mirio “Lemillion” Togata, Tamaki “Suneater” Amajiki, Nejire “Nejire-Chan” Hado, Mina “Pinky” Ashido, Minoru “Grape Juice” Mineta.

Unter anderem hat Bandai Namco zuvor bereits Sir Nighteye, den früheren Sidekick von All Might und aktuellen Anführer der Nighteye Agency, als neuen Charakter bestätigt. Zudem erhalten die Spieler mit Side Kick Plus Ultra eine weitere neue Funktion, sodass welche die Sidekicks Plus Ultra-Attacken ermöglich. Die sorgfältige Zusammenstellung der Teams ist deshalb besonders wichtig, um das Maximum herauszuholen.

„My Hero One’s Justice 2“ erscheint am 13. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). Der frische Clip stellt die neuen Kämpfer vor. Weitere Meldungen zum Spiel findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

Update: Mit einem weiteren Trailer gewährt Bandai Namco noch einen Blick auf weitere Charaktere aus dem Kampfspiel.

