PS4-Deal: Angebot der Woche im PlayStation Store enthüllt

Sony hat im PlayStation Store ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Dabei handelt es sich um „The Outer Worlds“. Gesenkt wurde der Preis bis zum 27. Februar 2020. Danach müssen Käufer wieder den regulär fälligen Preis zahlen.

Im Rahmen des Deals of the Week bekommt ihr „The Outer Worlds“ für 29,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent entspricht. Jenseits der Aktion werden im PlayStation Store ganze 59,99 Euro fällig.

Zum Angebot: The Outer Worlds im PlayStation Store

Doch ist das neue Angebot der Woche wirklich ein Schnäppchen? Nicht wirklich. Bei Amazon bekommt ihr die PS4-Version von „The Outer Worlds“ als Disk-Version bereits zum Preis von 27,99 Euro. Im Handel werden für den Titel schon lange keine 60 Euro mehr fällig, was den Rabatt im PlayStation Store im Grunde gegen Null schrumpfen lässt.

Doch lohnt der Kauf von „The Outer Worlds“? Na klar. Auf Metacritic kam der Titel im vergangenen Oktober auf einen Score von 85, der auf 77 Reviews basiert. Und auch in unserem Test kamen wir zu dem Schluss, dass „The Outer Worlds“ als gelungener, jedoch nicht herausragender Vertreter seiner Zunft angesehen werden kann. „Trotzdem zieht uns The Outer Worlds immer wieder in seine Welt und das liegt vor allem an den genialen Dialogen“, hieß es damals im Fazit unseres Tests.

Die Qualitäten konnten offenbar das Interesse der Käufer wecken. Erst kürzlich berichteten wir, dass das aktuelle Werk aus dem Hause Obsidian Entertainment über den Erwartungen des Publishers liegt. Auf PC, Xbox One und PlayStation 4 griffen schon über zwei Millionen Käufer zu. Hierbei ist zu beachten, dass „The Outer Worlds“ zum Launch über den Xbox Game Pass angeboten wurde. Die dortigen Nutzer wurden in den Verkaufszahlen nicht berücksichtigt.

Weitere Rabatte im PlayStation Store

Nicht nur „The Outer Worlds“ wurde heute im Preis gesenkt. Im Laufe des Vormittags berichten wir über einen groß angelegten PSN-Sale, in dessen Rahmen zahlreiche PS4-Spiele mit einem Rabatt versehen wurden. Mehrere Hundert Games sind im Angebot.

Darüber hinaus kann weiterhin das Angebot der vergangenen Woche in Anspruch genommen werden. Möglich ist das bis zum morgigen 20. Februar 2020.

