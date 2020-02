Horizon Zero Dawn: Weiterer Hinweis auf eine Portierung? Großer Händler nimmt PC-Version ins Sortiment auf

In diesen Tagen scheinen sich die Hinweise auf eine PC-Portierung des Action-Rollenspiels "Horizon Zero Dawn" zu verdichten. So nahm ein weltweit führende Händler die PC-Portierung in sein Sortiment auf.

Neu sind die Gerüchte, dass das auf der PlayStation 4 sehr erfolgreiche Action-Rollenspiel „Horizon Zero Dawn“ den Weg auf den PC finden könnte, keineswegs.

So berichtete der für gewöhnlich gut informierte Kotaku-Autor und Industrie-Insider Jason Schreier unter Berufung auf drei verlässliche Quellen, dass derzeit an einer PC-Umsetzung von „Horizon Zero Dawn“ gearbeitet wird. Da sich Schreier eigentlich nur zu Wort meldet, wenn er sich zu 100 Prozent sicher ist, galt bereits als sicher, dass eine entsprechende Ankündigung ausschließlich eine Frage der Zeit ist.

Amazon listet Horizon Zero Dawn für den PC

Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen von der französischen Niederlassung von Amazon, die „Horizon Zero Dawn“ mittlerweile auch für den PC listet. Als verantwortlicher Publisher wird Sony Interactive Entertainment angeführt. Weitere Angaben zu einer möglichen PC-Version von „Horizon Zero Dawn“ lassen sich dem Eintrag nicht entnehmen.

Sollten die Angaben von Amazon Frankreich den Tatsachen entsprechen, dann dürfte die offizielle Ankündigung von „Horizon Zero Dawn“ für den PC nur noch eine Frage der Zeit sein. Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Guerrilla Games steht aber weiterhin aus.

„Horizon Zero Dawn“ entstand bei den „Killzone“-Machern von Guerrilla Games und wurde im Februar 2017 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Mit mehr als zehn Millionen verkauften Einheiten gehört das Action-Rollenspiel zu den erfolgreichsten neuen Marken der aktuellen Konsolen-Generation.

