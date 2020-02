Genshin Impact: Das Rollenspiel zeigt sich in der PAX East-Demo – 12 Minuten Gameplay

Im Rahmen der PAX East 2020 stellt der Publisher und Entwickler miHoYo das kommende Open-World-Rollenspiel „Genshin Impact“ in spielbarer Form vor. Mit einem neuen Gameplay-Video können wir rund 12 Minuten aus der PC-Demo des Rollenspiels ansehen. Neben der PC-Version wird das Spiel bei der Messe auch auf der PS4 und iOS spielbar sein.

„Genshin Impact“ wird derzeit für PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, iOS und Android entwickelt. Die Veröffentlichung soll noch 2020 erfolgen. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch für einen Closed-Beta-Test anmelden.

Eine fesselnde und persönliche Geschichte

Mit „Genshin Impact“ bekommen die Spieler ein Fantasy-Action-RPG geboten, das in der Open-World Teyvat angesiedelt ist. Die offene, dynamische und frei erkundbare Welt soll den Spielern zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten bieten.

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines mysteriösen Reisenden, der auf seine ganz persönliche Reise geht, um ein verschollenes Familienmitglied wiederzufinden und die Geheimnisse Teyvats zu lüften. Bei seiner Reise wird er von einem niedlichen Paimon begleitet. Zusammen erkunden sie die Landschaften, erleben unterschiedliche Kulturen und kämpfen in finsteren Dungeons.

Zur Welt von Teyvat heißt es von offizieller Seite:

„Vor langer Zeit erlangten die Menschen durch den Glauben an ihre Götter die Macht, die Elemente zu beeinflussen, um so ihre Umwelt anzupassen und bewohnbar zu machen. Der Zusammenbruch dieses alten Reiches vor 500 Jahren erschütterte die Welt. Heute sind zwar die Nachwirkungen dieser Katastrophe verklungen, doch der Frieden ist noch nicht in Sicht.

Als Protagonist kommst du von außen in diese riesige Welt, die bereit ist, von dir erkundet zu werden. Hier kannst du Freundschaften schließen und nach den sieben Göttern der jeweiligen Elemente suchen, damit du am Ende mit deiner Familie vereint werden kannst.“

Weitere Verstärkung kann sich der Spieler bei ihrer Reise von weiteren Charakteren holen, die sich in einer Gruppe von bis zu vier frei wählbaren Figuren zusammenschließen. Das Gameplay-Video und die Screenshots zeigen einige Szenen aus dem malerischen Action-Rollenspiel.

