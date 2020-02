PlayStation-Spielerfest: Erste PS4-Gratis-Boni freigeschaltet – Phase 2 fast geschafft

Das kürzlich gestartete PlayStation-Spielerfest ging in die nächste Runde. Das heißt, ihr könnt euch die ersten Belohnungen abholen, die in Phase 1 freigeschaltet wurden.

Sony hat vor einigen Tagen das sogenannte PlayStation-Spielerfest angekündigt, in dessen Rahmen ihr bestimmte Ziele erreichen sollt. Belohnt werdet ihr mit besonderen Geschenken, darunter PS4-Designs und Avatare.

Wie ein Blick auf die offizielle Event-Seite verrät, wurde das erste Ziel inzwischen erreicht, was für die Teilnehmer bedeutet: Das erste statische PS4-Design und der erste Avatar (siehe Bild) wurden freigeschaltet. Es scheint allerdings, dass Sony mit dem Versand nicht so recht hinterherkommt. Zahlreiche Spieler berichten, dass ihre Postbox bisher leer blieb. Geplant ist, dass die Prämien per Systembenachrichtigung an eure PS4 geschickt werden.

Zu beachten ist: Berechtigt für den Empfang sind nur Teilnehmer, die sich für das Spielerfest registriert haben. Zunächst müsst ihr euch mit eurer Anmelde-ID anmelden, was hier möglich ist. Spieler, die sich registrieren, erhalten zudem die Möglichkeit, ein PlayStation-Kit zu gewinnen. Es enthält eine echte PlayStation Platinum-Trophäe mit eurer PSN-ID.

Auch das zweite Ziel ist in Kürze erreicht. 375.000 Spiele kamen bereits zusammen. Im Moment fehlen noch rund 250.000 Trophäen, die von den weltweiten Spielern gesammelt werden müssen.

Das könnt ihr gewinnen

1. Ziel (erledigt)

Ab 24. Februar gemeinsam 125.000 Spiele spielen und 500.000 Trophäen verdienen Belohnung: Ein exklusives statisches PS4-Design und ein exklusiver PSN-Avatar

2. Ziel

375.000 Spiele spielen und 1,5 Millionen Trophäen verdienen Belohnung: Fünf exklusive PSN-Avatar-Bilder

3. Ziel

675.000 Spiele spielen und 2,7 Millionen Trophäen verdienen Belohnung: Ein exklusives dynamisches PS4-Design

Die Avatare und Designs ab Phase 2 sind offenbar an große PS4-Exklusivspiele wie „Horizon Zero Dawn“, „Uncharted 4“, „God of War“ und „The Last of Us Part 2“ angelehnt. Im Trailer zur Aktion könnt ihr euch beispielsweise Avatare von Joel, Ellie, Aloy und Nathan Drake anschauen.

