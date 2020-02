Romance of the Three Kingdoms XIV: Ausführliche Spielszenen, Launch-Trailer und frische Details zum Strategie-Titel

Ende der Woche wird der Strategie-Titel "Romance of the Three Kingdoms XIV" auch hierzulande veröffentlicht. Um noch unentschlossene Spieler zu ködern, stellte der Publisher Koei Tecmo Games ein frisches Entwickler-Tagebuch und ein umfangreiches Gameplay-Video bereit.

In wenigen Tagen wird Koei Tecmo Games Strategie-Titel „Romance of the Three Kingdoms XIV“ auch hierzulande veröffentlicht.

Um noch unentschlossene Spieler zu ködern, stellte der japanische Publisher heute ein umfangreiches neues Gameplay-Video bereit, das es auf eine Länge von mehr als 19 Minuten bringt und das Geschehen aus der Sicht von Cao Cao beleuchtet. Darüber hinaus wurde ein frisches Entwickler-Tagebuch veröffentlicht, in dem etwas näher auf die spielerische Umsetzung von „Romance of the Three Kingdoms XIV“ eingegangen wird.

Eine Hommage an das ursprüngliche Romance of The Three Kingdoms

Die Geschichte von „Romance of the Three Kingdoms XIV“ ist zur Zeit der Han-Dynastie im alten China angesiedelt; in der Schlachten in einem grenzenlosen Kampf um Land stattfinden. Die Karte des Spiels stellt das eroberte Gebiet und den Nervenkitzel der Expansion mithilfe eines vereinfachten Farbsystems dar, das eine Hommage an das ursprüngliche „Romance of The Three Kingdoms“ darstellt, das 1985 auf dem PC veröffentlicht wurde.

Vom Krieg bis hin zu diplomatischen Angelegenheiten ist in „Romance of the Three Kingdoms XIV“ alles darauf ausgelegt sein, euer Land zu verwalten und zu erweitern, während ihr versucht, mit euren Strategien das komplette chinesische Festland zu erobern.

„Romance of the Three Kingdoms XIV“ wird am Freitag, den 28. Februar 2020 für den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht.

