E3 2020: Messe wegen Coronavirus auf der Kippe? Los Angeles ruft den Notstand aus

Aktuellen Berichten zufolge könnte die E3 2020 auf der Kippe stehen. So rief die US-Metropole Los Angeles, in der die E3 jährlich stattfindet, aufgrund des Coronavirus den Notstand aus.

In den vergangenen Wochen führte der Ausbruch des Coronavirus bereits dazu, dass verschiedene Events der Videospiel-Industrie abgesagt oder zumindest verschoben werden mussten.

Schnell wurde daher befürchtet, dass möglicherweise auch die E3 2020 von der aktuellen Entwicklung betroffen sein könnte. Nachdem sich die Verantwortlichen der Messe in den vergangenen Tagen noch vorsichtig optimistisch gaben, könnte die E3 2020 trotz allem auf der Kippe stehen. So rief die Stadt Los Angeles, in der die E3 jedes Jahr ausgetragen wird, aufgrund des Coronavirus den Notstand aus.

ESA hält weiterhin an der Messe fest

Eigenen Angaben zufolge hält die Entertainment Software Association (kurz: ESA) weiterhin am diesjährigen Ableger der E3 fest. Im Endeffekt gehe es allerdings darum, die Gesundheit der Teilnehmer und Besucher zu gewährleisten. Daher bleibt zunächst abzuwarten, ob die E3 2020 wie geplant vom 9. bis zum 11. Juni 2020 stattfinden kann. Die ESA dazu:

„Die Gesundheit und Sicherheit unserer Teilnehmer, Aussteller, Partner und Mitarbeiter genießt für uns oberste Priorität. Während die ESA weiterhin für eine sichere und erfolgreiche E3-Messe vom 9. bis 11. Juni 2020 plant, beobachten und bewerten wir die Situation täglich.“

Und weiter: „Unser E3-Team und unsere Partner überwachen weiterhin COVID-19 über die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Wir analysieren die neuesten Informationen aktiv und werden weiterhin Maßnahmen zur weiteren Verringerung der Gesundheitsrisiken auf der Messe ausarbeiten.“

