PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche mit Nioh 2, Overpass und mehr

Auch in dieser Woche wird der PlayStation Store natürlich mit neuen Inhalten bestückt. Wir verraten euch, auf welche Highlights ihr euch im Detail freuen dürft.

Auf dem hauseigenen PlayStation Blog enthüllten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment die neuen Inhalte, die in dieser Woche den Weg in PlayStation Store finden.

Das Highlight der Woche stellt sicherlich das Action-Rollenspiel „Nioh 2“ dar, das ab dem 13. März 2020 vorerst exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein und vor allem mit seinem knackigen Schwierigkeitsgrad punkten wird. Ebenfalls in dieser Woche erscheint das Rennspiel „Overpass“, das sich vor allem an die Offroad-Fans unter euch richtet.

Auch in der Baseball-Simulation von „MLB The Show 20“ geht es sehr sportlich zur Sache. Welche neuen Titel in dieser Woche sonst noch warten, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche in der Übersicht

PlayStation Store

