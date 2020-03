Activision: Tony Hawk, Crash Bandicoot und mehr – Leaker nennt Details zu kommenden Projekten

Zum Abschluss der Woche erreichten uns frische Gerüchte zu neuen Titeln, die in den kommenden Monaten angekündigt werden könnten.

In Umlauf gebracht wurden die unbestätigten Details vom Leaker „TheGamingRevolution“, der sich in der Vergangenheit mit korrekten Vorhersagen zu ausgewählten „Call of Duty“-Projekten einen Namen machte, und sich bei seinen Aussagen auf mögliche Projekte von Activision bezieht. Unter anderem soll beim kalifornischen Publisher (wenig überraschend) an einem neuen Hauptteil der „Call of Duty“-Reihe gearbeitet werden, der in diesem Jahr erscheint und unter dem Arbeitstitel „Project Zeus“ entsteht. Konkrete Details zum neuen „Call of Duty“ konnte oder wollte „TheGamingRevolution“ nicht nennen.

Zwei neue Crash Bandicoot-Titel geplant?

Damit ist es hinsichtlich der beliebten Shooter-Reihe allerdings noch nicht getan. Laut dem Insider entsprechen zudem die Gerüchte um „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ den Tatsachen. Ein drittes „Call of Duty“ soll zur Zeit bei den „Call of Duty: WWII“-Machern von Sledgehammer Games entstehen und im kommenden Jahr in Form eines Free2Play-Titels für bisher nicht näher genannte Systeme veröffentlicht werden.

Zum Thema: Silent Hill: Neue Gerüchte um ein Comeback der Serie – Sony und Kojima Productions involviert?

Wie „TheGamingRevolution“ in Erfahrung gebracht haben möchte, wird sich auf kurz oder lang ein weiteres Gerücht bewahrheiten. Die Rede ist von den Meldungen um eine Remastered-Fassung von „Tony Hawk’s Pro Skater“. Abschließend kommt heute „Crash Bandicoot“-Fans auf ihre Kosten und dürfen sich laut dem Insider auf zwei neue Spiele freuen.

Neben einem nicht näher konkretisierten PvP-Titel befindet sich laut „TheGamingRevolution“ „Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex“ in Entwicklung. So lange die Angaben des Insiders nicht von Activision kommentiert oder gar bestätigt werden, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Quelle: Comicbook

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty